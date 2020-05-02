Льготники регулярно жалуются на отсутствие лекарств

Льготники регулярно жалуются на отсутствие лекарств

Льготники регулярно жалуются на отсутствие лекарств

  80
15 часов назад Газета РВСДинская ЦРБДинской районНовости Динского района

Одна из актуальных тем, с которой обращаются читатели в редакцию - отсутствие лекарств для льготников.

Ранее “РВС”, ссылаясь на ответ Динской ЦРБ, писала следующее.

“В октябре 2019 года администрацией ГБУЗ “Динская ЦРБ” в рамках выделенного финансирования была защищена заявка на лекарственные препараты для обеспечения льготной категории граждан федерального регионального уровней ответственности. Минздравом Краснодарского края ведется закупка лекарств в рамках 44 ФЗ. При их поступлении от поставщиков Минздравом края осуществляется отгрузка в уполномоченные аптеки муниципальных образований согласно заявкам. При возникновении трудностей с получением необходимого лекарственного препарата пациентом вопрос решается индивидуально с возможной синонимической или терапевтически эквивалентной заменой, а также определения необходимости госпитализации в стационар ЦРБ для обеспечения непрерывного лечения”.

После этого в редакцию обратился мужчина. У него диабет. Он рассказал, что в конце марта пришел в поликлинику уладить вопрос с невыдачей лекарств по льготе.

Проблема в итоге решена не была.

Пациент сказал, что никаких аналогов и тем более необходимых лекарств ему после этого не выдали.

Жалобы от читателей поступают регулярно. Обращаются разные люди, но у всех один вопрос: “Почему вовремя не выдают лекарства по льготе?”.

Руководству районного медучреждения были заданы вопросы.

  • Почему мужчине не предложили никакой замены?

  • Почему нет лекарств для льготников? 

  • Когда ожидается поставка?

  • В каких количествах?

  • Как оповещают льготников, когда лекарства появляются? Обратившийся рассказал, что не всегда успевает получить препараты, быстро разбирают.

  • Куда обращаться людям с такой проблемой? Мужчина пояснил, что в ЦРБ сказали обращаться к ним, а когда он это сделал, ему ответили: ничего сделать не можем, это зависит не от нас.

В письменной форме специалисты центральной больницы повторили, что администрацией в октябре прошлого года в рамках выделенного финансирования согласно регистра пациентов были оформлены заявки на соответствующие лекарства на 2020 год.

“10 апреля сахароснижающие препараты уже имелись в уполномоченной аптеке, смс-информирование пациентов сотрудниками ГУП “Кубаньфармация” проведено. По всем вопросам льготного лекарственного обеспечения пациенты могут обратиться к заместителю главного врача А.А. Ланских по телефону 6-16-57”, - добавили в Динской ЦРБ.

Примечание

Ответ на запрос получен во время карантина по Почте России, когда сотрудники редакции уже перешли на удаленный режим работы. В связи с этим информация публикуется позднее.

Комментарии