Личность погибшего из Пластуновской не установлена
6 сентября "РВС" писала о найденном в станице Пластуновской теле мужчины. Тогда был оформлен официальный запрос в следственный комитет, на данный момент получен ответ.
По данному факту в следственном отделе по Динскому району проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ, следователем проведен осмотр места происшествия и трупа. До настоящего времени личность трупа не установлена, признаки насильственной смерти после проведенного судебно-медицинским экспертом вскрытия трупа не обнаружены. Заключение судебно-медицинской экспертизы следователю до настоящего времени не поступило.
Напомним: 6 сентября в 10.00 прохожие обнаружили возле заправки на въезде в Пластуновскую тело мужчины. По рассказу очевидицы, она с мужем ждала маршрутку, которая должна была забрать их на работу. Вместе с работниками дорожной службы они находились возле трассы. Чтобы не проводить время на солнцепёке, женщина с мужем решили присесть в тень деревьев в небольшой лесопосадке у заправки. Обратив внимание на невыносимый гнилостный запах, супруги решили узнать, где находится источник. Под кустом в небольшом углублении лежало тело мужчины. По словам очевидицы, труп сильно разложился. Мужчина был одет в бордовую полосатую футболку, его голова лежала по направлению к трассе. Встретив местного жителя, который шел из магазина, они оповестили его о своей необычной находке, после чего была вызвана полиция. По словам обратившихся в редакцию читателей, труп был укрыт ветками.
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