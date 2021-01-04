Лишение свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон за клевету в интернете. Теперь за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию можно лишиться свободы.

Меры наказания

Клевета в интернете - до 2 лет колонии или штраф до 1 млн рублей.

Клевета о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием - до 4 лет колонии или штраф 3 млн рублей.

Клевета о преступлении сексуального характера - до 5 лет или штраф 5 млн рублей.

Клевета с использованием своего служебного положения - до 3 лет или штраф 2 млн рублей.

Ранее за клевету не лишали свободы. Будьте аккуратнее в своих высказываниях.