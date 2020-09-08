Лобовое столкновение в районе. Сводка аварий из-за выезда на встречку

Стали известны официальные сведения о ДТП, которое произошло вчера, 7 сентября, за Динской ЦРБ по дороге в Пластуновскую.

Как сообщает районная Госавтоинспекция, в 16:30 на автомобильной дороге «ст. Динская – ст. Пластуновская» водитель “Хенде Гетц” не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем “Киа” на встречной полосе.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля “Хенде Гетц”, у нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

По данным ГИБДД, автобус, который позднее съехал с дороги рядом с местом аварии, участником аварии не является.

На дорогах Краснодарского края участились дорожно-транспортные происшествия из-за того, что водители выезжают на полосу встречного движения.

Так, за прошедшие пятницу и выходные дни на дорогах Кубани произошло 18 ДТП по этой причине, из них 9 человек погибли и 42 были травмированы. Всего за 2020 год в регионе погибло 104 человека из-за выезда на встречку.

Госавтоинспекция района напоминает, за выезд на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком до 6 месяцев или штрафа в размере 5 тысяч рублей.

“Многие автолюбители не придают большого значения усталости, сонливости и снижению внимательности на дороге. При вождении в утомленном состоянии у водителя притупляется внимание и увеличивается время реакции. Чем выше скорость, тем быстрее устает человек. Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа. При ощущении усталости или когда глаза закрываются, лучше остановиться и отдохнуть”, – призывают в ведомстве.