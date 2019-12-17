Ломать нельзя чинить. Зачем динчанин перекопал дорогу после ремонта?

Недавно в Динской на улице Новой был произведен ремонт дороги, ее отсыпали гравием. Но один местный житель решил, что из-за этого машины начнут ездить слишком быстро мимо его двора.

Он взял лопату и попросту перекопал дорогу, вырыв траншею.

Соседи, которые ездят на автомобилях, «новшество» не оценили: «Влетел ночью в эту яму. Думал, что бампер там и оставлю», – рассказал журналисту «РВС» один из местных жителей. Другим автовладельцам также пришлось «прыгать» из-за этой самодельной траншеи.

Представители администрации Динского сельского поселения выехали на место, выявили человека, который испортил дорогу.

Также с этим местным жителем провели профилактическую беседу. Мужчину обязали своими силами восстановить проезжую часть и предупредили о наказании, которое последует за повторное нарушение.