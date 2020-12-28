Лучше всего к Новому году подготовлены 3 поселения района
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление и подготовку сельских поселений Динского района к Новому году.
Победители:
- Среди сельских поселений численностью населения до 10 тысяч 1 место у Красносельского.
- Среди поселений численностью населения свыше 10 тысяч 1 место у Нововеличковской.
- Среди поселений, где проживает более 15 тысяч человек, победителем признано Васюринское сельское поселение.
Всем победителям новогоднего конкурса вручили сертификаты на получение оргтехники для нужд местных администраций.
Комментарии
Кто бы сомневался? Завтра путин скажет 31го работать он тут же переобуется и отменит выходной. Лизуны, тьфу! (простите под веней закрыт комментарий