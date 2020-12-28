Лучше всего к Новому году подготовлены 3 поселения района

Лучше всего к Новому году подготовлены 3 поселения района

Лучше всего к Новому году подготовлены 3 поселения района

  125
4 часа назад ВасюринскаяГазета РВСДинской районКрасносельскоеНововеличковскаяНовости Динского района

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление и подготовку сельских поселений Динского района к Новому году.

Победители:

  • Среди сельских поселений численностью населения до 10 тысяч 1 место у Красносельского.
  • Среди поселений численностью населения свыше 10 тысяч 1 место у Нововеличковской.
  • Среди поселений, где проживает более 15 тысяч человек, победителем признано Васюринское сельское поселение.

Всем победителям новогоднего конкурса вручили сертификаты на получение оргтехники для нужд местных администраций.

Комментарии

Сергей
Сергей 3 часа назад

Кто бы сомневался? Завтра путин скажет 31го работать он тут же переобуется и отменит выходной. Лизуны, тьфу! (простите под веней закрыт комментарий

Ответить
2