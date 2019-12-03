Любочка ждет от Деда Мороза клетку для животного и кухню

Новой участницей новогодней акции от «РВС» стала 7-летняя Люба Ларина из станицы Новотитаровской.

Она учится в первом классе. Но, в силу заболевания, обучение проходит на дому — к Любе приезжают учителя. Сама девочка не может посещать школу по причине отсутствия у нее подходящей инвалидной коляски. Как рассказала журналисту мама, кроме электроколяски, семья нуждается и в комнатной инвалидной коляске.

«Пока было тепло, мама с Любой ездили на занятия к психологу и логопеду. Сейчас такой возможности нет», - рассказывает старшая сестра Ксения. Девушка тоже передвигается исключительно на инвалидной коляске, - «У нас обеих спинально-мышечная атрофия II типа».

Это заболевание наследственного характера, которое сопровождается острыми нарушениями в активности нейронов мозга спинного и головного. К счастью, Люба может сама дышать, есть. Но у ребенка очень слабые мышцы, стоять на ногах она не может. В следующем году мама надеется, что получится сделать операцию, чтобы выровнять нижние конечности.

Диагноз поставили, когда малышке был всего год. В этом же возрасте и дали инвалидность.

Главное увлечение девочки — поделки. Часами Любаша может сидеть над какой-то работой, что-то клеить, лепить, рисовать. По школьной программе она также хорошо поспевает, что отмечает семья.

Люба, не смотря на заболевание, очень активный ребенок. Она любит животных, а в семье их много, с удовольствием играет с каждым, всем уделяет внимание.

Лично ее зверек — это морская свинка Роза. Люба рассказала журналисту, что для своего питомца она хочет попросить у Деда Мороза новую клетку с домиком, так как сейчас ее Роза живет в старой клетке для птиц, и ей она не подходит.

«Конечно, если Дедушка Мороз сможет...», - стесняясь, добавляет малышка, - «...то я бы хотела для себя кухню с посудкой. Но, в первую очередь, мне важно, чтобы Розочке было комфортно».

В своем столь юном возрасте, Любочка, прежде всего, переживает за своих питомцев, и только потом уже думает о себе.

В целом, семья девочки очень дружелюбна. Они много рассказывают о своих семейных поездках. Особенно всем запомнилось и понравилось посещение мероприятия для любителей аниме, комиксов, видеоигр в Краевой столице.

Люба с мамой.

«Там было очень много людей в красивых костюмах различных персонажей мультиков и игр. Мы обязательно поедем и в следующем году туда», - с восхищением говорит Люба.

Мама рассказывает, что поездки в Краснодар обходятся очень дорого, ведь нужно нанимать машину, которая оборудована для инвалидов-колясочников, но радость ее девочек того стоит.

«Для Любы город — настоящий рай. Она с удовольствием гуляет по его улицам, паркам. А для меня счастье — ее горящие от восторга глаза», - говорит женщина.





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В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ней в гости и поздравят с Новым годом.