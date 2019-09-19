Любови Федоровне из Новотитаровской исполнилось 100 лет

В станице Новотитаровской живет женщина, ее зовут Любовь Федоровна Кравченко. Она родилась 19.09.1919, в этом году ей исполнилось 100 лет.

Редакции «РВС» о ней рассказала ее внучка Ирина. «Красивая душа» - так характеризует она свою бабушку.

«Несмотря на все жизненные сложности, она сумела сохранить доброту к людям, сочувствие, сопереживание, все самое хорошее, что может быть в человеке. В ней нет никакого зла. Чтобы вы понимали, будучи молодой, только выйдя замуж и родив ребенка, я прожила с ней 7 лет вместе в одном доме. И за это время у нас не было ни малейшего конфликта, это настолько святой человек», - поделилась Ирина.

Судьба у маленькой и хрупкой на вид Любови Федоровны сложилась тяжелая. К 1933 году, во время голода, 14-летняя девочка потеряла всех, кроме родного брата. В один из дней она нашла кусочек хлеба и несла его ему домой. Но донести не успела, брат умер. В тот же год маленькая Любовь осталась без семьи. Ее отправили в детский дом. Оттуда директор забрала ее к себе в качестве служанки. Совсем юная девочка чистила у свиней, стирала и убирала. Когда ей исполнилось 18 лет, вернулась домой и узнала, что его разобрали по досточкам. Она осталась на улице в одном платьице, без крыши над головой, без близких людей и еды. В дальнейшем ее приютила какая-то бабушка. По словам Ирины, благодаря этой женщине Любовь Федоровна осталась жива в годы Великой Отечественной войны.

«На тот момент немцы не трогали девочек, у которых были матери. Когда они пришли в их дом, то спросили у той бабушки: «Это кто, ваша дочка?», она ответила: «Дочка, дочка!». И поэтому ее не тронули», - пояснила внучка Любови Федоровны.