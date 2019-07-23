Любовная драма по-старомышастовски: версии сторон

19 июля в станице Старомышастовской произошло похищение несовершеннолетней девушки. Журналисты «РВС» взяли комментарий у следователя, ведущего это дело, а также поговорили со всеми сторонами конфликта. Что же случилось в ту ночь в станице?

Дмитрий Кириченко, старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, старший лейтенант юстиции:

- По предварительным данным, произошло следующее. 18-летний парень попросил своего 22-летнего знакомого помочь похитить девушку. Они приехали к ее дому в станице Старомышастовской. Всю ночь они пробыли у ее двора. Один из парней, тот, которому 18 лет, ранее в течении нескольких лет встречался с этой девушкой. Около 4 утра им удалось выманить ее на улицу, они затолкали ее в машину и увезли. Против ее воли девушку удерживали в доме в хуторе Карла Маркса. Ей удалось позвонить маме, которая в ту ночь находилась на ночном дежурстве. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Благодаря проведённым оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками ОМВД России по Динскому району под руководством следователя Следственного комитета установлено местонахождение похищенной. Похитителей задержали в Новотитаровской. Потерпевшая освобождена целой и невредимой. Парни находятся под стражей.

Проводятся следственные мероприятия. Окончательная квалификация действиям похитителей пока не дана. На данный момент возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126. Молодым людям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

22 июля в станицу выехали журналисты «РВС». Нам удалось лично пообщаться с родственниками 18-летнего похитителя и мамой похищенной девушки.

Родственники 18-летнего парня:

- Они встречались три года. Он дарил ей подарки, кольцо обручальное даже, хотел жениться, а она давала ему надежду, что так и будет. Раньше она хотела за него замуж, но потом передумала. Расстались несколько месяцев назад. Он очень хотел с ней помириться и снова быть вместе. Не могу понять, что там произошло, зачем она позвонила маме. Но похищения не было. У нас есть такие традиции – украсть девушку. Это делается с согласия девушки. Если она говорит «да», а родители против, то можно украсть. А если она уже сама не хочет, тогда другое дело.

В семье к этому отнеслись плохо. Не знаю, как будет дальше, но им нужно самим разобраться в своих делах.

Двор, рядом с которым разыгралась драма, находится почти в центре станицы. Тихий проулок. По обеим сторонам гравийной дороги – дома. Во дворе в тени дерева сидела сама девушка, пережившая недавно похищение. Поговорить с журналистами вышла ее мама.

Мама похищенной девушки:

- Мальчик встречался с дочкой моей 2,5 года, расстались они 4 месяца назад. После расставания были разборки, ругань, он хотел ее вернуть. Дочка уже встречалась с другим парнем, но тот все не отставал. Но это было на уровне разговоров. Ни драк, ничего такого. Мы вернули ему золотое кольцо, которое он дарил. Я с ним неоднократно разговаривала. В соцсетях он со своим другом доставали ее подруг, чтобы те помирили их. Одной девочке даже деньги предлагали. Как он говорит – я ее люблю, никому не отдам. Я ему объясняла, найдет он себе другую девушку и спустя время, вспоминая про эту ситуацию, будет улыбаться. Но он не хотел это слышать.

В ночь похищения они поехали к подруге моей дочери, предлагали ей деньги за то, чтобы она выманила дочку на улицу. Затем приехали к нашему двору. Зайти не смогли – калитка закрыта. Забор высокий, перелезть тоже не смогли. Кидали камешки в окно. Хотели ворота снять. В тот вечер они мне звонили, просились приехать на чай поговорить. Я без задней мысли ответила, что на работе. Все знают, что я работаю в Краснодаре, а значит, далеко. Но я даже и не предполагала, что вот так все выйдет.

До 4 утра они тут стучали и кидали камни. Все же уговорили ее выйти. Только она открыла калитку, ее схватили, затолкали в машину и повезли. Парень тот знает, какая я мама, что за своего ребенка голову оторву любому. Он ей сказал позвонить мне и передать, что все хорошо. Она согласилась, но вместо этой фразы закричала, что ее похитили. Я бросила работу, вызвала такси и помчалась сюда. Позвонила нашему участковому, в отдел по делам несовершеннолетних. И начались поиски.

Дочку они не тронули. Не изнасиловали, не били. Но держали силой. Второй парень утром сюда приехал, увидел, что здесь много полиции. И поехал туда, где они ее держали. В тот момент они, наверное, поняли, что натворили. Дочка согласилась якобы помириться с ним, только бы ее отвезли домой.

Завершилось все примерно в 2 часа дня.

Парни заслужили наказание. Они делали все осознанно. У дочки айфон, и они знали, его можно отследить даже в выключенном состоянии. Они отдали его на хранение в какой-то магазин, не знаю, какой.

Я понимаю, срок им светит серьезный, но считаю, что их действия оправдывают такое наказание.

Его родители приезжали, но с ними очень трудно спокойно говорить. Я понимаю, что все это большой стресс. Как мама маму понимаю. Но разговора у нас пока не получается. Мне передают через моих подруг, через парня моей дочки, чтобы мы забрали заявление. В соцсетях пишут. Мы читаем, но ничего не отвечаем. Если честно, за эти три дня я очень устала.



По телефону мы поговорили с мамой 22-летнего парня, участвовавшего в похищении.



- После расставания со своей девушкой друг моего сына, как говорится, «заболел». Переживал, хотел ее вернуть. Мы ему твердили: забудь о ней, она уже с другим встречается, но он ни в какую. Очень тяжело переживал. Воровать невесту – национальная традиция, наверное, поэтому и случилось все это.

Что именно было в ночь похищения – не знаю. Я работаю в Новотитаровской в магазине на рынке. В 7 утра уже была там. О сыне не беспокоилась, он частенько оставался ночевать в гараже, где ремонтирует машины. Утром мне позвонил участковый, стал спрашивать, где сын. В это время как раз и он сам ко мне приехал. С моего телефона позвонил участковому. А тут следователь мне звонит. Я стала выяснять, что же случилось. По словам сына, друг попросил его увезти девушку. Он отвез их в хутор на своей машине. Говорит, что тот собирался увезти ее в Адыгею, хотел жениться. Я его отругала, сказала срочно ехать в полицию и заканчивать эту историю, такие шутки плохи. Он поехал за другом и девушкой и привез их ко мне к магазину. Это на улице Октябрьской в станице, у всех на виду. Сын с другом зашли в магазин, девушка осталась в машине. Я выходила с ней поговорить. Двери у нее были открыты, она в любой момент могла выйти, могла обратиться за помощью к прохожим, к покупателям. Но она этого почему-то не сделала. Она была опрятна, расчесана, никаких следов насилия или грубого отношения. Спросила у нее, обижали ли ее, ответила – нет. В итоге их всех задержали, но они не прятались, они сами приехали.

Я понимала, что внимание правоохранителей не просто так, будут серьезные последствия. И я не хочу оправдывать своего сына, но не могу понять, разве это похищение, если они сами приехали, если девочку не трогали, если она не предпринимала никаких попыток спастись, хотя такая возможность была?

Считаю, они должны между собой разобраться, и не надо доводить дело до тюрьмы.

Мы попытались связаться и с мамой 18-летнего парня. Но нам передали, что общаться с прессой она сейчас не может.