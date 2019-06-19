Люди опасаются проникновения инфекции в водопровод

В редакцию «РВС» поступило обращение от жителя Старомышастовской, под которым подписались более тридцати человек. В нем сообщается о самовольном сооружении канализационного колодца одной из местных жительниц. Обеспокоенность станичников вызвана тем, что колодец расположен над водопроводной трубой.

Мужчина обращался с этим вопросом в администрацию сельского поселения. Местные власти постановили: признать гражданку виновной в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде предупреждения. При этом выявленные нарушения устранить в десятидневный срок.

Как сообщили в администрации Старомышастовского сельского поселения, после истечения срока комиссия выехала на место. Осмотр показал: нарушения устранены. Но, по словам обеспокоенного мужчины, колодец остался на месте, только крышку засыпали землей.

Станичник от имени жителей обратился в прокуратуру. Ведомство вынесло предписание организовать проверку. Ее провели в присутствии обратившегося представителя администрации поселения. Но и после этого у жителей нет стопроцентной уверенности, что рано или поздно женщина, установившая колодец, не начнет им пользоваться. Они считают: необходимо провести независимую от администрации экспертизу, установить место данного сооружения, определить угрозу проникновения инфекции в водопровод в случае его использования по назначению.

Редакция «РВС» направит данную публикацию и копию обращения жителей Старомышастовской в прокуратуру Динского района.