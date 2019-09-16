Людям каких профессий в России платят больше всего?

Наивысшая зарплата в Российской Федерации у механиков по ремонту оборудования на рыболовном судне. Получают они в среднем 430 тысяч рублей в месяц.

Вторыми в списке наиболее оплачиваемых профессий оказались пилоты воздушного судна и начальники участков в отрасли угледобывающей промышленности. Им в месяц платят 330 тысяч рублей.

А вот коммерческий директор в торговой сфере и заведующий гостиницей ежемесячно получают порядка 290 тысяч.

Немного меньше зарабатывают программисты в отрасли нефтегазовой промышленности — 270 тысяч рублей. Спортсмену-инструктору платят 250 тысяч рублей, шеф-повар ежемесячно живет на 230 тысяч рублей.

В хвосте самых прибыльных профессий оказались машинист горных выемочных машин и сварщик, они получают 225 и 210 тысяч рублей. Такую статистику предоставляет «ИА REGNUM».