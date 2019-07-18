Лжегазовщики снова стучатся в двери динчан

Ненастоящие газовики вновь начали ходить по домам Динской с «заманчивыми» предложениями по установке газового оборудования.

В редакцию «РВС» обратилась девушка, которая рассказала, как она попалась на уловку людей, представившихся сотрудниками газовой службы. 16 июля к жительнице Динской в дом постучались двое мужчин в спецовках «Газконтроля».

– Кто там? – спросила динчанка, собиравшаяся открыть дверь.

– Сто грамм! – ответили за дверью.

– Не поняла? – удивилась девушка.

– Да шутим мы. Мы из газовой службы, проверка идет, открывайте быстрее.



Динчанка открыла дверь. Двое сотрудников «газовой службы» прошли в дом, проверили газопровод. После сомнительных действий (например, подносили спички к плите электророзжига, которая могла бы и вспыхнуть) «газовщики» предложили установить специальную сигнализацию, которая заведомо сможет оповестить хозяина об утечке газа. Сумма вопроса – 9980 рублей. Якобы очень выгодно, безопасно, да и вообще так положено. Как признается динчанка, она даже не сразу сообразила позвонить в Динской райгаз и поинтересоваться, что же это за опция такая с установкой датчиков: «Они настолько обрабатывают человека, так убеждают в том, что ему этот датчик очень нужен». Когда девушка поняла, что все это надувательство – ей даже не объяснили, как пользоваться этими приборами, то она сначала позвонила по номеру телефона, который был указан в документах. Документы эти, кстати, являлись договором на покупку товара.









По номеру никто не ответил, пришлось ехать к ним в офис в Краснодаре. Он находился практически в центре города, в цокольном этаже. Руководство «газовщиков» очень упорно пыталось прогнать динчанку, в итоге договорились на том, что будет написана претензия, по которой горе-газовщики заберут свои датчики и вернут деньги девушке. Пока жительница Динской находилась в офисе конторы, она обратила внимание на доску «почета», где были выставлены рейтинги «заработка» сотрудников этой фирмы. На втором месте находился один из тех людей, которые устанавливали датчики у нее дома – до первого еще не доработался, видимо. Рядом висела доска, на которой велся общий подсчет неких баллов, начисляемых всем сотрудникам фирмы. Схема агрессивного маркетинга налицо: если бы динчанка еще немного задержалась в их офисе, то смогла бы найти специальную литературу по вовлечению клиентуры в эти мутные дела и какие-нибудь инструкции по диалогу с потенциальными покупателями. Теперь динчанка ждет решения по своей претензии и в случае чего готова обращаться в прокуратуру.

В Динском райгазе сообщили, что все подобные вещи – дело рук мошенников. Если кто-то приходит в ваш дом и представляется сотрудником газовой службы, нужно незамедлительно обратиться в райгаз для уточнения данного вопроса. Настоящие газовики никогда не продают ничего на месте и не составляют договоров.



Подобный случай, к сожалению, далеко не первый на просторах Динского района. Несколько лет назад мы писали о подобных инцидентах – с точно такими же датчиками мошенники смогли обмануть пенсионеров из Динской. Однако аналогичные схемы агрессивного маркетинга проворачивают не только с газовым оборудованием или, например, сантехникой. «РВС» писала о пенсионерке из Васюринской, которую обманули представители оконной компании, установив стеклопакеты и балкон очень некачественно, еще и подписав женщину на баснословные проценты кредита. Таких фирм очень много, достаточно поискать по Сети названия этих предприятий. В этом случае в псевдогазовую службу, с которой «поработала» наша героиня, требовались пешие курьеры. В описании компании говорится, что она «специализируется на монтаже, демонтаже, сервисном обслуживании, гарантийном обслуживании систем безопасности. В них входят: система "умный дом", видеонаблюдение, пожарная безопасность, датчики на проникновение, а также системы по утечке воды и газа». Зарплата хорошая – от 30000 рублей в месяц, правда, вакансия уже закрыта.

Будьте бдительны в дальнейшем и не поддавайтесь на провокации.