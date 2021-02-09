Мачеха заказала убийство своей маленькой падчерицы

Произошло все в Туве. У 61-летней женщины умер муж, в его собственности находились 2 квартиры. У мужчины осталась 8-летняя дочь, которая является наследницей первой очереди.

Женщина не хотела делить имущество с малышкой и решила избавиться от юной наследницы, но не своими руками. Для этого она искала исполнителя своего умысла, за убийство вдова пообещала 180 тысяч рублей.

Роль киллера сыграл сотрудник уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Он встретился с заказчицей в ее квартире, где женщина передала ему аванс – 10000 рублей.

Она рассказала исполнителю о том, где живет девочка, где учится, показала ребенка и передала орудие преступления – электрошокер. Его она предложила использовать при совершении убийства.

Чтобы подтвердить, что заказ выполнен, исполнитель представил вдове постановочное фото и шапку девочки.

Итог – на женщину возбудили уголовное дело.

“В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение, судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.