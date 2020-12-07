Макар мечтает о собаке-роботе, которая станет ему другом

Макар Мищенко из села Первореченского стал еще одним участником традиционной новогодней акции «РВС». Ему 6 лет, у него лимфобластный лейкоз (рак крови).

Еще в 4 года жизнь у мальчика била ключом: посещение детского сада, логопеда, секции карате, игра в футбол.

Как рассказала мама Ольга, все началось с того, что сын стал жаловаться на сильное биение сердца во время физических нагрузок. Потом ночами у него стала появляться кровь из носа. В один день они пошли гулять в парк и на детской площадке мама заметила, что все детки играют, в том числе и старший сын, а Макар сидит. Поехали в больницу, сдали кровь. Анализы показали плохие результаты. Болезнь начала быстро развиваться.

Конкретного объяснения диагнозу врачи не дают. Ссылаются то на загруженность, то на возможный стресс, то на регулярные простудные заболевания.

Вот уже год Макар активно лечится, ему проводят химиотерапию. Он часто болеет, лежит в инфекционном отделении из-за вирусных болезней. Плохо ест, так как его постоянно тошнит.

«Сейчас мы вошли в ремиссию, состояние стабильное. В детский сад не ходим, в школу уже тоже не пойдем из-за слабого иммунитета. Общественные места нам нельзя посещать. Мы все время сидим с ним дома вдвоем, старший сын ходит в школу. Ни к нему, ни ко мне не могут прийти друзья, так как нельзя контактировать, чтобы в случае вирусов у других они не передались Макару. У него было много друзей, с которыми он ходил на секцию карате, на футбол. Сейчас ему запрещено с ними видеться. Нас, кроме дедушки и бабушки, никто не навещает. Лейкоз, рак крови, делится на разные категории, у нас самый стандартный, много случаев, что люди вылечиваются. Но мы пока лично таких не знаем. Сыну в вену вживили порт-систему, чтобы через нее вводить химиотерапию», – рассказала Ольга.

Она добавила, что за последний год им многое пришлось пережить. У Макара была интоксикация из-за перенасыщения химией, серьезная пневмония, которую выявили при плановых процедурах, хотя внешне никаких признаков и симптомов не было.

Макар очень активный, ему нравится все, что связано со спортом, но, к сожалению, ему это противопоказано. Болят ножки и идет сильная нагрузка на сердце, которое и без того перегружено из-за курсов химиотерапии. Мальчик любит собирать лего и смотреть «Щенячий патруль».

Макар обожает животных, но из-за их шерсти ему нельзя их заводить. На Новый год он мечтает получить в подарок от Деда Мороза и Снегурочки собаку-робота, чтобы у него появился хотя бы такой друг.

Мама в разговоре с журналистом рассказала, что одно из ее заветных желаний – рециркулятор в доме. Старший сын ходит в школу и порой приносит инфекцию, так как регулярно контактирует с другими детками. Макар, хоть и никуда не выходит, заражается от него. Семья втроем живет на пенсию, позволить его себе не могут.

Если вы хотите помочь в исполнении одной из мечт, свяжитесь с редакцией по телефону

8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону

8 (900) 255-22-22.

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