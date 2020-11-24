Максим из Динской мечтает о велосипеде от Деда Мороза

Пятым участником традиционной новогодней акции «РВС» стал Максим Денисенко из Динской. Ему 7 лет. У него ДЦП, частичная атрофия зрительных нервов, правый глаз не видит, левый – очень плохо.

Мама Наталья рассказала, что это случилось после плановой прививки в 3 месяца. Тогда поднялась температура, начались судороги. Развитие затормозилось. По ее словам, врачи никаких объяснений этому не дают. Сначала ссылались на генетику, но этот вариант отпал, когда Максим сдал необходимые анализы. Тем более это не первый ребенок в семье, кроме него, в семье пятеро детей, все здоровые. Беременность у мамы протекала хорошо.

По характеру Максим спокойный, незнакомых не боится, с журналистом “РВС” шел на контакт, проявлял интерес, видно, что любит внимание.

Ходит в детский сад № 8. Как рассказывает Наталья, там он самостоятельный, все делает сам, а как приходит домой, любит, чтобы о нем заботились. Братьев и сестер знает по именам, хоть и плохо видит, но всегда узнает, кто к нему заходит. Знает, где у него лежат игрушки. Ребенку нравится слушать музыку, у него хорошая память, любимая песня – колыбельная «Баю-баюшки-баю».

Максим – активный ребенок, долго на месте не сидит.

От Деда Мороза и Снегурочки мечтает получить на Новый год трехколесный или четырехколесный велосипед, чтобы учиться кататься на нем летом. Мальчик рослый, при выборе подарка стоит это учесть.

Если вы хотите сделать подарок Максиму, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

• героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

• лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

• если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону 8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.