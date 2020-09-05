Сбор средств для 7-летнего Искандера

Недавно мы рассказывали про 7-летнего Искандера Ахмадуллина из Уфы. У него ДЦП. 13 августа мальчику сделали операцию на тазобедренный сустав, через три месяца предстоит еще одна операция, и реабилитации.

Сейчас к сбору стоит сумма 95 300 рублей, уже собрано 36 700 рублей.

Напомним, Искандер – первый ребенок из двойни. Дочь Малику удалось полностью восстановить к 1,5 годам. Остались небольшие проблемы с речью, но это легко подправить каждодневными занятиями.



"С Искандером все серьезнее: на 10-е сутки жизни он вдруг перестал дышать, ИВЛ, судороги и неутешительный диагноз: спастический тетрапарез и эпилепсия. Эпилепсия сейчас симптоматическая и корректируется противосудорожными препаратами, которые грамотно подобрали в Институте медицинских технологий в Москве. Многие мамы волнуются, когда их детки активно играют, шалят. А я, мама Искандера, отдала бы все, чтобы мой мальчик наконец пошел ножками. Но это пока остается только мечтой", – рассказывала тогда Люция.



Реквизиты для помощи:



Сбербанк: 5336 6901 1431 9876, карта на маму Люцию. Привязана к номеру телефона +7-996-771-56-37

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