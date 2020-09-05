Малобюджетный спорткомплекс построят в Динской

В Динской, в микрорайоне консервного завода (улица Тельмана, 139/1) начнется строительство малобюджетного спорткомплекса.

В спортивном комплексе будут проводить тренировки с населением по гандболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису и борьбе. Проект предусматривает возможность заниматься там людям с поражениями опорно-двигательного аппарата, дефектами слуха.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, ООО «ГеоСтройПроект» изготовило проект, который успешно прошел государственную экспертизу.

Период строительства объекта – 1 год.