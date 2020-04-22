Малоимущая семья: критерии, документы и выплаты

В связи с последними новостями о выплатах малоимущим семьям в редакцию поступает все больше вопросов по этой теме.

Кому положен данный статус и какие документы для него необходимы, ответили в управлении социальной защиты Динского района.

Кто может получить статус малоимущей семьи?

Семья, у каждого члена которой доход ниже прожиточного минимума. Учитывается весь состав – все, кто зарегистрирован по данному месту жительства.

Второй важный критерий – все трудоспособные члены семьи должны официально работать или состоять на учете в центре занятости как безработные. Если кто-то из семьи не работает или не состоит на учете в ЦЗ (при этом трудоспособен), статус не положен. К женщинам в декрете не относится.

За какой период смотрят на доходы?

Согласно закону*, расчет проводится за три последних календарных месяца. Их отсчитывают от даты обращения в соцзащиту. Учитывается весь доход семьи за три месяца. Далее эту сумму делят на три — это средний доход семьи. Его поделят на число членов семьи — это среднедушевой доход.

Если у семьи есть не только трудовые доходы, но и какие-либо другие (например, стипендии, пенсии, пособие по безработице, ежемесячное пособие на ребенка и т. д.), они тоже учитываются.

Пример. В семье 3 человека: отец, мать и сын, который учится в вуе и получает стипендию. Их доходы:

зарплата отца – 11 тыс.,

зарплата матери – 9 тыс.,

стипендия сына – 1 тыс.

Последние три месяца других источников денежных поступлений у них не было, а значит, их общий доход за три месяца составил 11 тыс. х 3 + 9 тыс. х 3 + 1 тыс. х 3 = 63 тыс. руб.

Отсюда высчитываем средний месячный доход семьи 63 тыс. / 3 = 21 тыс. руб.

Следующий этап – расчет среднедушевого дохода семьи. Поскольку семья состоит их трех человек, его размер составит 21 тыс. / 3 = 7 тыс. руб.

Если доход на одного человека в семье меньше, чем размер регионального прожиточного минимума (11 107 руб.), значит она может претендовать на получение статуса малоимущих. В примере выше это возможно.

Куда обращаться?

В управление социальной защиты населения Динского района. На данный момент это сделать невозможно, так как в связи с карантином в регионе личный прием граждан приостановлен. Можно было подать документы через МФЦ, но большинство офисов тоже прекратили свою работу до 30 апреля.

Какие необходимы документы?

На официальном сайт МФЦ указан следующий перечень.

Паспорта и их копии всех членов семьи, если в семье есть дети до 14 лет – свидетельство о рождении.

Свидетельство о заключении или расторжении брака.

Справки о доходах за последние три месяца (с работы, выписки из Пенсионного фонда, о стипендии с места учебы и другие).

Справка о составе семьи или выписка из домовой книги (можно получить через МФЦ).

Копии трудовых книжек и справок с центров занятости безработным, но дееспособным.

Копия документа о праве собственности на жилье.

Выписки из ЕГРН на всех членов семьи с указанием стоимости и перечня имущества (можно получить в МФЦ).

Если в семье проживают недееспособные лица, оригинал справки об инвалидности.

Выписка с реквизитами банковского счета заявителя.

Какой срок изготовления и действия справки?

10 рабочих дней, в течение 3 дней после регистрации заявления уже можно узнать решение.

Учреждения имеют право проверить достоверность документов и обоснованность сведений. Соцзащита может делать межведомственные запросы и проверять данные в имеющихся базах данных, реестрах, картотеках. В этом случае на проверку может уйти до 30 дней.

Если семья перестанет соответствовать требованиям малообеспеченной (например, повысятся доходы), необходимо уведомить об этом в течение двух недель управление соцзащиты. Статус в таком случае снимается, а выплаты прекращаются.

Какие положены еще выплаты при данном статусе?

В районном управлении социальной защиты назвали два вида выплат:

государственная социальная помощь;

детские пособия.

Кроме них, возможны разовые, как, например, недавно назначил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

*ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ.