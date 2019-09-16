Малыш порезал палец, но в родном поселении медики не смогли помочь

В Старомышастовской малыш серьезно порезал палец, мама с папой пытались остановить кровь, но тщетно, в итоге было принято решение ехать в больницу, ведь медики обязательно окажут помощь. Но, по словам станичницы, в родном поселении осмотр и перевязку делать не стали, родителям пришлось везти малыша в Динскую.

Вот что рассказала молодая мама о том злополучном дне:

«В августе мой ребенок сильно порезал палец, срезал половину ногтя, можно так сказать, до «мяса», не могли остановить кровь минут 20, муж завел машину и поехали в больницу в Старомышастовской. Там никого найти не могли, муж обошел все здание, вышла медсестра, он ей объяснил, что ребенок истекает кровью, та ему ответила, что скорая помощь на выезде, никого нет, а она помочь ничем не может, и захлопнула дверь. Когда приехала скорая, мы к врачу, а он даже ребенка не осмотрел, направил нас в Динскую, где нам помогли, одна медсестра держала руку, вторая перевязывала, но, к сожалению, вторая еще и нагрубила малышу, ребенок маленький, кричит, на что медработник ему сказала: «Замолчи, чего ты орешь?» – восстанавливает ход событий девушка.

В связи с этим у мамы малыша много вопросов к медикам: почему нет дежурного врача в Старомышастовской? Из-за чего пришлось ехать в Динскую? Почему врач скорой помощи тоже не смог помочь и даже не осмотрел ребенка? И почему же медсестрам не хватает человечности? Это же ребенок!

Мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ за комментарием.

«По описанному случаю администрацией Динской центральной районной больницы проведен служебный разбор. Информацию о его результатах законный представитель ребенка может получить у заместителя главного врача по детству и родовспоможению Галины Васильевны Мадгазиной. Контактный телефон 8 (86162) 6-29-26», – коротко ответил Эдуард Асланян.