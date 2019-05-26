Малыши детсада стали юными инспекторами движения

25 мая – День образования службы пропаганды ГИБДД. В преддверии праздника в Детском саду №59 станицы Новотитаровской прошло торжественное посвящение воспитанников старших групп в юные инспекторы движения. Они стали полноправными представителями отряда ЮИД «Светофорчик».

По этому случаю в детский сад пришли гости: инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Приймак Д.Г. и отряд ЮИД «Радуга» БОУСОШ №34.

Уже три года юные инспекторы детского сада №59 занимаются пропагандой безопасного поведения на дороге. Дети помогают другим ребятам узнавать все о правилах дорожного движения, о том, как правильно вести себя, чтобы не случилось беды.

Для младших товарищей старшие ЮИДовцы отряда «Светофорчик»приготовили подарки: световозращающие наклейки и задорную песню «Засветись».

В этот день не только посвятили ребят в ЮИД, но и проводили нынешних участников отряда «Светофорчик» в школу.

На празднике инспектор ДПС наградил детей почетными грамотами и пожелал ребятам и их родителям безопасных дорог.

В конце мероприятия все участники поддержали масштабную социальную кампания «Без вас не получится», посвященную детской дорожной безопасности.