В Сети рассылается видео, где в одном из мессенджеров сообщается о том, что с сентября дистанционное обучение сделают на постоянной основе.

"Примут законодательно, так как нет предпосылок для того, чтобы его убирать", – говорится в нем.

В редакцию уже начали поступать вопросы.

"В чатах все говорят о том, что дистанционное обучение хотят законодательно закрепить, то есть после карантина форма обучения останется та же. Это правда?", – уточняет одна из подписчиц в инстаграме "РВС".





Информацию прокомментировала начальник управления образования Динского района Марина Ежкова.

"На постоянной основе данной формы обучения не будет. Нам нужно сейчас пережить этот сложный для всех период. Обязательно вернёмся к очной форме", – пояснила она.

Кроме нее, комментарий на эту тему дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Когда ситуация нормализуется, когда школы откроют свои двери, начнем учебный год. Мы, конечно, не заменим традиционную систему образования, традиционную школу дистанционным обучением. Но бесценный опыт, который сейчас приобретаем, конечно, будем использовать для повышения качества нашего школьного образования», – сказал он.

Министр добавил, что такие наработки будут особенно полезны для обучения тех детей, которые по каким-то причинам заболели или находятся дома.

"Мы понимаем, что общение в школе – это тоже очень бесценно и никогда не заменим эту систему образования дистанционным обучением. Наоборот, дистанционное обучение будет помогать системе школьного образования", – завершил Сергей Кравцов.