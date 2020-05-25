Марина Ежкова о работе школ, детсадов, онлайн-обучении и не только

Сегодня, 25 мая, в инстаграме «РВС» начальник управления образования Динского района Марина Ежкова ответила на волнующие вопросы жителей муниципалитета о дистанционном обучении, экзаменах, дальнейшей работе детских садов и школ. Собрали основные ответы в один материал.

ОБРАЗОВАНИЕ

Будущее

Как пройдут последние звонки и выпускные в школах?

15 мая на каникулы ушли ребята начальной школы. 22 мая – 5-8 классы. 29 мая завершится учебный год для 10-классников. 5 июня планируется у выпускников 9, 11 классов.

Для учеников начальной школы последний звонок уже прошел в дистанционном формате. Для 10-классников тоже, вероятнее всего, организуют таким же образом.

5 июня, в зависимости от ситуации, которая будет в районе, решат, в какой форме пройдет праздник для выпускных классов.

Что касается получения аттестатов, их выдадут до 15 июня каждому очно, так как выпускникам необходимо за них расписаться.

«Продумываем сейчас варианты вручения с теми условиями и нормами, которые нужно соблюсти», – пояснила начальник управления образования Динского района.

Проведут ли в школах практику (ОПТ) и военные сборы для юношей?

Военные сборы перенесены на осень, летом не будет. Общественно-полезный труд в этом году отменен.

Будут ли в этом году работать школьные лагеря этим летом?

С июля по август на базе 20 учреждений готовятся организовать работу оздоровительных лагерей. Уже получены методические рекомендации от Роспотребнадзора. На сегодняшний день укрепляется материально-техническая база этих организаций, чтобы соблюсти все требования.

В школьных лагерях дети будут вынуждены находиться в масках и перчатках?

Нет. Время организации лагерей поэтому и перенесено на более поздний срок – июль-август. Существует прогноз, что в этот период уже будет другая ситуация, которая позволит детям находиться в лагере и участвовать в мероприятиях без масок и перчаток.

Что ждет школьников 1 сентября?

Организация Дня знаний планируется в штатном режиме с проведением школьной линейки. Учеба тоже в очной форме. Все будет проходить с соблюдением санитарных норм, которые выработал Роспотребнадзор. Летом приготовят для этого материально-техническую базу.

По словам Марины Ежковой, опыт дистанционного обучения продолжат использовать в образовательном процессе и в дальнейшем. Но он никогда не заменит традиционный. Его положительная сторона, например, в том, что теперь болеющие ветрянкой, ОРВИ, ОРЗ дети смогут использовать этот формат дома, не отставая от изучения учебной программы.

Каким образом уменьшат количество учеников в школах согласно рекомендации Роспотребнадзора?

«Нам необходимо грамотно составить расписание уроков, чтобы сделать пересечение других классов минимальным. В связи с этим количество классов, обучающихся во вторую смену, возрастет», – пояснила эксперт.

Планируется ли в Динском районе строительство школ?

В близких планах – строительство начальной школы на территории 3 школы, а именно пристройки на 400 мест. В перспективе – новая школа в районе “Белые росы”.

Питание для школьников с 1 сентября сделают бесплатным?

«Мы готовимся к тому, чтобы поручение президента и в нашем муниципальном образовании было выполнено», – подчеркнула Марина Ежкова.

Будет ли разрешено посещать школу непривитым детям?

Никаких рекомендаций по этому поводу нет. Это пока преждевременное опасение.

В 2022 году хотели добавить обязательным третий предмет – английский. Это не планируют отменить?

Пока такой информации нет, наоборот, по словам Марины Ежковой, в районе готовятся к его проведению, закупается необходимое оборудование для того, чтобы этот экзамен был организован более качественно.

Как обеспечить обучение по английскому языку на уровне ЕГЭ, если учитель не имеет соответствующих знаний для этого?

Если у родителей есть какие-то претензии и предложения по данному вопросу, Марина Ежкова готова индивидуально их обсудить.

Первые классы

Когда у первоклассников продолжатся адаптационные занятия?

Адаптационные курсы, которые начаты, однозначно завершатся. Та оплата за услуги, которую внесли родители, будет востребована. Преподаватели с каждым из детей нужное количество часов отработают. Как только некоторые ограничения будут сняты, эта работа возобновится.

Когда начнут записывать в первый класс?

Запись осуществляется давно. И сейчас тоже ведется. Необходимо позвонить секретарю или директору школы, договориться, когда можно прийти, и, с соблюдением всех санитарных требований, подать заявление.

Экзамены

Что уже известно о датах и местах проведения ЕГЭ?

Даты

29 июня – география, литература, информатика.

2-3 июля – русский язык.

6 июля – профильная математика.

9 июля – история, физика.

13 июля – химия, обществознание.

16 июля – биология, иностранный язык (письменная часть).

18 и 20 июля – иностранный язык (устная часть).

Номера школ, где будут созданы пункты сдачи экзаменов в Динском районе: № 1, № 2, № 4, № 29 и № 34.

Сейчас планируется подготовка оснащенности этих пунктов с учетом требований Роспотребнадзора.

Кто будет подготавливать помещения для сдачи экзаменов?

Обслуживающий персонал школы. Дети принимать участие в этом не будут.

Какой порядок поступления в колледжи без сдачи экзаменов?

И колледжи, и училища используют два варианта приема: конкурс аттестатов и конкурс аттестатов плюс дополнительные испытания. Те дети, которые определились с профессией, должны узнать условия приема в самом учреждении, где планируют учиться.

Будет ли влиять 4 четверть на оценки в аттестате в 9 классе?

Нет, так как в аттестате будут стоять оценки по годовым отметкам.

Дистанционный формат

Некоторым родителям понравился формат дистанционного обучения, хотят учиться так на постоянной основе. Что нужно для этого?

«Консультацию по этому вопросу можно получить индивидуально в управлении образования. Такая форма существует, но я бы не советовала массово ею пользоваться, так как очное общение детей со сверстниками заменить дистанционное не может. И общение ребенка с учителем тоже. Практика показывает, что 50 % успеха зависит от работы глаза в глаза учителя и ребенка», – отметила Марина Ежкова.

В некоторых регионах ученикам из малообеспеченных семей предоставлялась техника. Было ли что-то подобное в Динском районе?

Да, ЗСК края организовало временное пользование техникой для ребят в 11 классе, которые не имеют возможности качественно подготовиться к ЕГЭ.

Почему в крае не предусмотрена помощь в виде продуктовых наборов школьникам при дистанционном обучении?

Вопрос не совсем входит в компетенцию начальника управления образования района, но Марина Ежкова ответила следующим образом. Все сэкономленные деньги в части организации горячего питания для детей будут направлены также в образовательные учреждения. На решение более острых вопросов. Эта сумма позволит разрешить какие-то другие проблемы, связанные с выполнением муниципального задания каждой образовательной организации.

Ремонт

Когда ремонт будут делать за счет средств из бюджета, а не карманов родителей?

Любая благотворительность в школах носит добровольный характер. Все средства, которые поступают в образовательные организации от родителей, должны выделяться только на добровольной основе. Если нет возможности или желания помочь школе, никто никого заставить не может: ни члены родительского комитета, ни классный руководитель, ни директор.

А если все-таки принуждают?

Марина Ежкова посоветовала обратиться сначала к директору школы, и если проблема на этом уровне не решена, она готова подключиться лично.

Когда пройдут ремонты в школах? Будут ли принимать в них участие родители?

«Если у родителей есть желание помочь образовательным организациям, будем признательны и благодарны», – подчеркнула начальник управления образования.

Некоторые детские сады, по ее словам, уже своими силами провели косметический ремонт. Все школы обязаны завершить любые ремонтные работы до 20 августа.

ДЕТСКИЕ САДЫ

Когда заработают детские сады или хотя бы дежурные группы в них?

Открытие детских садов или дежурных групп возможны только исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. На сегодняшний день пока их нет.

«Уже готов персонал для дежурных групп, готовы в материальном обеспечении и детские сады. Все зависит от того, в какие сроки мы получим эти рекомендации. Когда поступят, тогда и откроем детские сады или дежурные группы», – отметила Марина Ежкова.

Решение, по словам эксперта, зависит от ситуации, которая будет складываться в муниципалитете. Районная структура Роспотребнадзора должна самостоятельно назначить сроки открытия. Перед открытием, как отметила Марина Ежкова, обязательно проверят учреждения на предмет готовности к работе в новых условиях. Сейчас ожидается разрешение на возобновление деятельности.

То же самое касается и спортивных школ, детских домов творчества, школ искусств, бассейнов и других учреждений.

Как будут проходить выпускные в детских садах?

Только в онлайн-режиме. Заведующим поручено продумать, как можно интересно организовать этот праздник для детей.

Как подать заявление в детский сад и узнать свою очередь?

«Заявление нужно подавать в МФЦ, есть несколько вариантов, в том числе и дистанционный формат. После 10 июня все родители смогут узнать свою очередь, зачислен или не зачислен ребенок. Это можно посмотреть в “Сетевом городе” или выяснить по телефону управления образования 6-14-55», – рассказала Марина Ежкова.

Как уменьшить количество детей в детских садах, ведь там, как в школах, второй смены нет?

«Роспотребнадзор предложит методические рекомендации по созданию условий и для групп в детских садах», – надеется Марина Ежкова.

Она также дополнила, что сейчас в поселке Южном подготавливается помещение для детского сада, где раньше была начальная школа. Планируется с 1 сентября туда пригласить еще 50 воспитанников.

В Пластуновской здание, расположенное на ул. Октябрьской, перешло в собственность района. Его передали детскому саду № 5. Сейчас разрабатываются мероприятия, которые позволят капитально реконструировать это помещение, чтобы в будущем там был полноценный детский сад.

Работы по обеспечению нового детского сада ведутся и в Зарождении. В дальнейшем он будет построен рядом с 25 школой.

Выплачивается ли родителям компенсация за то, что их дети не могут посещать детский сад?

Такая компенсация на уровне края не предусмотрена.

За чей счет образовательные организации будут обеспечены дезинфицирующими, санитарными и защитными средствами?

За счет бюджета муниципального образования. Это касается как детских садов, так и школ (в том числе и при проведении ЕГЭ).

Марина Ежкова призвала родителей и школьников подготовить для сдачи все учебные пособия, которыми дети пользовались в течение года, чтобы позже, согласно графику, сдать их в библиотеку.

В завершение эфира она поблагодарила семьи, детей, учителей и руководителей школ за слаженную работу.