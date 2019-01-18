Мартину из Новотитаровской нужна помощь

Мартину Мурадяну врачи поставили диагноз: детский церебральный паралич, хронический резидуальный период, спастическая диплегия 2 степени тяжести. Задержка психомоторного развития. Сопутствующие заболевания: эквинусная установка стоп, рекурвация коленных суставов, нарушение осанки, нестабильность в шейном отделе позвоночника, аденоиды 3 ст.

Сеансы массажа, физкультура, курсы реабилитации в разных городах – на все это у родителей мальчика уходит много сил, времени и средств. Несмотря на все трудности, они не опускают руки. Недавно мама Мартина Роза отыскала клинику в Уфе, в которой они хотели бы пройти курс иглоукалывания и массажа. Это поможет облегчить состояние мальчика и предотвратить ухудшение. Учреждение выставило счет – 46200 рублей. Дорога тоже стоит денег.

Родители Мартина просят помощи в сборе средств на эту поездку.

Если вы хотите помочь Мартину:

карта сбербанка привязана к номеру телефона 8-918-675-76-66 (Рузанна Валерьевна М.)



























