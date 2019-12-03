Машенька мечтает получить от Деда Мороза и Снегурочки планшет

Участие в новогодней традиционной акции "РВС" приняла и Мария Дугина. Ей 11 лет. Живет в Динской.

У нее умственная отсталость. Кроме этого, слабые ноги и неправильная походка. Евгения, ее мама, рассказала, что это связано с прививкой, которую Маше сделали, когда ей было 5 месяцев.

«Помню, через час после того, как нам ее поставили, мы вернулись домой, дочь сразу стала бледная, самочувствие ухудшилось, вызывали скорую. Потом лежали с ней в больнице», - вспоминает она.

У девочки также возникают приступы эпилепсии.

Евгения утверждает, что до пяти месяцев у дочери было все хорошо: она уверенно держала голову, начинала понемногу сидеть. Пошла Мария поздно — в полтора года. Говорить стала в 5 лет.

Сейчас она большую часть времени проводит дома. В школу не ходит, находится на домашнем обучении. Пока изучает программу первого класса: учит буквы и цифры. Читать может только по слогам и то, как добавляет мама Женя, часто просит подсказать, как правильно их произносить.

Дружит Маша с соседскими ребятами. В основном это детки 4-5 лет. Они ей больше близки, так как сверстники девочки нередко ее обижают, указывая на плохо развитую речь. В школу Мария не ходит по этой же причине, Евгения боится, что для дочери это будет сильным стрессом, так как многие унижают.

Каждый вторник с девочкой занимается логопед, с ней ей нравится делать различные подделки.

Из любимых занятий Маша выделила рисование и игры на телефоне. Из мультфильмов — «Лунтика» и «Холодное сердце».

Мама Женя отмечает, что Мария добрая, очень любит своих племянников и семью. Щедрая, всегда отдает последнее, что у нее есть.

На вопрос журналиста о будущей профессии, девочка сказала, что хочет стать парикмахером или поваром в кафе — готовить еду и особенно печь блины, это блюдо нравится ей больше всего.

От Деда Мороза и Снегурочки Мария хотела бы получить планшет, чтобы с ним заниматься. Желательно розового цвета.

Если вы хотите сделать ей подарок, свяжитесь с редакцией "РВС" по телефону: 8-900-255-22-22.

В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ней в гости и поздравят с Новым годом.



