Масленица – опасный период для приобретения красной икры

Совсем скоро народ отметит Масленицу. Практически из каждого дома в этот период будет доноситься запах ароматных блинов. Хозяюшки стараются порадовать своих близких этим лакомством с различными начинками.

Блины с икрой – очень известное и популярное сочетание, хотя, что скрывать, не дешевое. Особенно обидно, когда качество деликатеса не оправдывает потраченных денег.

Как передает «Российская газета» слова члена Комитета Госдумы по природным ресурсам Константина Слыщенко, самый опасный период, когда потребитель рискует стать жертвой обмана, – 4-10 марта.

В эти даты недобросовестные продавцы начнут торговать подделками. Перед новогодними праздниками и Масленицей вероятность купить контрафакт красной игры возрастает в несколько раз. К сожалению, нередко подделка настолько схожа с оригиналом, что даже специалисты сразу не могут определить, контрафакт это или нет.

Фальсификат изготавливается из рыбного сырья, рыбьего жира. Цена такой баночки варьируется от 250 до 300 рублей.

Эксперт советует: покупайте икру только в проверенных магазинах.