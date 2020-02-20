Масленица в Динском районе. Где и когда?

24 февраля – начало Масленицы. В сельских поселениях запланированы народные гулянья и развлекательные программы. Рассказываем, какие мероприятия и когда будут проходить в течение масленичной недели.

Динская

Мастер-класс «Встречаем Масленицу, сто рецептов про блины».

25 февраля в 14.00.

ДК Динской, улица Мира, 1.





Вечер отдыха для старшего поколения «Как на масленой неделе».

28 февраля в 18.00.

Красная, 23.





Театрализованная развлекательная программа, массовые народные гулянья «Как на масленой неделе...»

1 марта в 11.00.

Комсомольский парк, ул. Дружбы, 30Б.





Красносельское

Игровая познавательная программа «Приветствуем Масленицу».

25 февраля в 14.30.

ДК Красносельского.





Украинский

Развлекательная программа «Масленица-непоседа».

27 февраля в 10.00.

СДК Украинского, ул. Советская, 4/1.





Пластуновская

Народные гулянья «Гуляй, Масленица».

29 февраля в 11.00.

ДК Пластуновской.





Нововеличковская

Театрализованное представление «Русская Масленица».

1 марта в 12.00.

Площадь около администрации Нововеличковской.





Дальний

Игровая программа «Масленица пришла и блинов принесла».

29 февраля в 12.00.

Клуб поселка Дальнего.





Старомышастовская

Театрализованное представление «Широкая Масленица».

1 марта в 11.00.

Дом культуры Старомышастовской.





Васюринская

Народные гулянья «Широкая Масленица».

1 марта с 13.00 до 17.00.

Центральный парк станицы.





Новотитаровская

Народные гулянья «Веселись, честной народ, Масленица идет».

1 марта в 12.00.

Площадь перед ДК Новотитаровской.





Первореченское

Народные гулянья «Масленица идет, блин да мед несет».

1 марта в 11.00.

На площади возле ДК.





Южный

Народные гулянья «Прощай, Масленица».

1 марта в 10.00.

На центральной площади КДЦ.





Агроном

Праздник для детей «Широкая Масленица».

28 февраля в 11.00.

Библиотека Агронома.