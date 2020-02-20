Масленица в Динском районе. Где и когда?
24 февраля – начало Масленицы. В сельских поселениях запланированы народные гулянья и развлекательные программы. Рассказываем, какие мероприятия и когда будут проходить в течение масленичной недели.
Динская
Мастер-класс «Встречаем Масленицу, сто рецептов про блины».
25 февраля в 14.00.
ДК Динской, улица Мира, 1.
Вечер отдыха для старшего поколения «Как на масленой неделе».
28 февраля в 18.00.
Красная, 23.
Театрализованная развлекательная программа, массовые народные гулянья «Как на масленой неделе...»
1 марта в 11.00.
Комсомольский парк, ул. Дружбы, 30Б.
Красносельское
Игровая познавательная программа «Приветствуем Масленицу».
25 февраля в 14.30.
ДК Красносельского.
Украинский
Развлекательная программа «Масленица-непоседа».
27 февраля в 10.00.
СДК Украинского, ул. Советская, 4/1.
Пластуновская
Народные гулянья «Гуляй, Масленица».
29 февраля в 11.00.
ДК Пластуновской.
Нововеличковская
Театрализованное представление «Русская Масленица».
1 марта в 12.00.
Площадь около администрации Нововеличковской.
Дальний
Игровая программа «Масленица пришла и блинов принесла».
29 февраля в 12.00.
Клуб поселка Дальнего.
Старомышастовская
Театрализованное представление «Широкая Масленица».
1 марта в 11.00.
Дом культуры Старомышастовской.
Васюринская
Народные гулянья «Широкая Масленица».
1 марта с 13.00 до 17.00.
Центральный парк станицы.
Новотитаровская
Народные гулянья «Веселись, честной народ, Масленица идет».
1 марта в 12.00.
Площадь перед ДК Новотитаровской.
Первореченское
Народные гулянья «Масленица идет, блин да мед несет».
1 марта в 11.00.
На площади возле ДК.
Южный
Народные гулянья «Прощай, Масленица».
1 марта в 10.00.
На центральной площади КДЦ.
Агроном
Праздник для детей «Широкая Масленица».
28 февраля в 11.00.
Библиотека Агронома.
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