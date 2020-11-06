Масочный режим и штрафы. Ответы на главные вопросы
В регионе действует обязательный масочный режим. Напомним, медицинские маски необходимо носить во всех общественных местах, транспорте и даже на открытом воздухе. При отсутствии могут выпить штраф.
Оперативный штаб Краснодарского края ответил на главные вопросы, которые касаются этой темы.
Что будет, если зайти в магазин без маски?
Штраф могут выписать и вам, и владельцу магазина.
Администрация торговой точки может:
- предоставить маску бесплатно;
- предложить купить маску;
- не пустить без маски.
Соблюдение масочного режима посетителям – это ответственность организаций и предпринимателей.
Какой размер штрафа?
По статье 20.6.1 “Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности”:
- Для граждан – от 1 до 30 тыс.
- Для должностных лиц – от 10 до 50 тыс.
- Для ИП – от 30 до 50 тыс.
- Для юридических лиц – от 100 до 300 тыс.
По ч.2 статьи 6.3 “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”:
- Для граждан – от 15 до 40 тыс.
- Для должностных лиц – от 50 до 150 тыс.
- Для ИП – от 50 до 150 тыс.
- Для юридических лиц – от 200 до 500 тыс.
Кто и как выписывает штраф?
Штраф вправе выписать:
- сотрудники полиции;
- сотрудники Росгвардии;
- сотрудники МЧС и других федеральных органов власти;
- представители всех краевых органов исполнительной власти.
Сначала – предупреждение, при последующих нарушениях – штраф.
По данным оперштаба, маски носят 72% посетителей ТЦ, 58% пассажиров общественного транспотра, 80% участников различных общественных мероприятий.
Телефон горячей линии
Сообщить о нарушениях санитарных норм и графика работы заведений общественного питания можно по телефону: 8(938)501-45-45 (работает круглосуточно).
Сейчас все заведения и рестораны должны работать до 00:00.
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