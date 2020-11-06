Масочный режим и штрафы. Ответы на главные вопросы

В регионе действует обязательный масочный режим. Напомним, медицинские маски необходимо носить во всех общественных местах, транспорте и даже на открытом воздухе. При отсутствии могут выпить штраф.

Оперативный штаб Краснодарского края ответил на главные вопросы, которые касаются этой темы.

Что будет, если зайти в магазин без маски?

Штраф могут выписать и вам, и владельцу магазина.

Администрация торговой точки может:

предоставить маску бесплатно;

предложить купить маску;

не пустить без маски.

Соблюдение масочного режима посетителям – это ответственность организаций и предпринимателей.

Какой размер штрафа?

По статье 20.6.1 “Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности”:

Для граждан – от 1 до 30 тыс.

Для должностных лиц – от 10 до 50 тыс.

Для ИП – от 30 до 50 тыс.

Для юридических лиц – от 100 до 300 тыс.

По ч.2 статьи 6.3 “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”:

Для граждан – от 15 до 40 тыс.

Для должностных лиц – от 50 до 150 тыс.

Для ИП – от 50 до 150 тыс.

Для юридических лиц – от 200 до 500 тыс.

Кто и как выписывает штраф?

Штраф вправе выписать:

сотрудники полиции;

сотрудники Росгвардии;

сотрудники МЧС и других федеральных органов власти;

представители всех краевых органов исполнительной власти.

Сначала – предупреждение, при последующих нарушениях – штраф.

По данным оперштаба, маски носят 72% посетителей ТЦ, 58% пассажиров общественного транспотра, 80% участников различных общественных мероприятий.

Телефон горячей линии

Сообщить о нарушениях санитарных норм и графика работы заведений общественного питания можно по телефону: 8(938)501-45-45 (работает круглосуточно).

Сейчас все заведения и рестораны должны работать до 00:00.