Массовая гибель рыбы в реках Динского района насторожила жителей

С начала летнего сезона в водоемах Динского района стали происходит массовые случаи гибели рыбы. В течении всей прошлой недели в редакцию «РВС» читатели присылали фотографии и видео, где были зафиксированы случаи гибели рыбы.

Примечателен тот факт, что мертвая рыба периодически всплывает не только в станице Динской и других поселениях, где протекают реки Кочеты, но и иных водоемах. Например, житель Нововеличковской прислал фотографии мертвых рыб с реки Понура. Сами водоемы также внешне изменились.

Другой житель Красносельского рассказал, что две недели назад обратил внимание на изменение цвета реки Кочеты, проезжая мимо с работы, а несколько дней назад, проплывая по водоему на лодке, он заметил, что на водной глади большое количество белых образований с характерной пеной зеленого цвета. Сопровождалось это всё зрелище всплывшей мертвой рыбой.





Из Пластуновской также прислали видео с мертвой рыбой. По словам очевидцев, на реке стоял резкий и неприятный запах.

"Видео снимали с ул. Верхняя Набережная. Это если ехать по старой дороге из Динской и поворачивать на родник", - уточнила подписчица место съемки.

"Экологическая катострофа, в реку Кочеты кто-то слил химию", - написал динчанин.

По сообщению нашего подписчика, поверхность Кочетов в какой-то пленке, дурно пахнет и повсюду плавает дохлая рыба, включая крупных щук.⠀

"Вон щуки всплывшие. Уже двадцатая по счету. Начиная от моста, где переезд на Перворечку, и пошло-поехало. Карасики вон. Рыбное кладбище. Кто-то что-то в речку слил", - комментирует "экологическую катастрофу" автор одного из присланных видео. - Эту реку никогда не чистили. Здесь 10 метров ила и 15 сантиметров воды. Она и так почти умерла, так ее еще и добивают".





Журналист «РВС» прибыл на Кочеты в поселке Кочетинском и также отметил изменение водной поверхности реки с характерным специфическим запахом гниения. На следующий день на том же самом участке реки было обнаружено несколько мертвых рыб и речных черепах.

«РВС» обратилась в кубанскую инспекцию Азово-Кубанского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, где ответили, что заявлений о подобных инцидентах организация не получала, однако после обращения «РВС» пообещали выслать на место инспекцию с проверкой. Также этим случаем заинтересовалась прокуратура, которая инициирует проверку по факту публикаций в СМИ и установит причины массовой гибели рыбы в водоемах Динского района.