Массовая вакцинация жителей Динского района стартует 18 января

Мы уже писали о том, что уже сейчас можно записываться на прививку от коронавируса. Сегодня, 15 января, стало известно: с 18 январяв Динском районе стартует массовая вакцинация населения.

В Динской районной поликлинике открыта предварительная запись на проведение прививок.

Записаться можно уже сейчас:

по телефону 8 988 359 31 49

в регистратуре Динской районной поликлиники

в регистратурах поликлиник участковых больниц по

месту жительства.

После 18 января 2021 года записаться можно будет на портале Госуслуг

Прививки проводятся с 18 января в прививочном кабинете Динской районной поликлиники:

с 8.00 до 20.00 – в будние дни

с 9.00 до 16.00 – в выходные и праздничные дни



Разрешению на вакцинацию будет давать врач-терапевт в день проведения прививки. Всю необходимую информацию в день вашего посещения вы получите у дежурного администратора на входе в поликлинику, либо у работника регистратуры.



