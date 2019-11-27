Массовый спил деревьев в поселке Кочетинском – зачем это делают?

Поселок Кочетинский находится на стыке территории между Динской и Агрономом. Это довольно тихое место, с одной протяженной улицей Динской, где редко что-то происходит. С одной стороны проходит река Кочеты, к которой выходят участки жильцов, с другой – большое поле, за которым находятся яблоневые сады. Однако покой был нарушен 27 ноября.

Примерно с 8 часов утра по участку перед домами со стороны поля начала ходить бригада рабочих с бензопилами и пилить все деревья. За ними следовал экскаватор, который сгребал бревна в кучу и равнял землю. Обеспокоенные жители Кочетинского обратились в редакцию "РВС" с просьбой разъяснить ситуацию.

Как ответил глава Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов, поле принадлежит акционерному обществу "Агроном". По многочисленным просьбам некоторых жителей поселка Кочетинского было решено произвести зачистку и облагораживание территории перед полем. В частности, жителей беспокоили большие заросли дикой акации, которые находятся в конце улицы Динской. Их протяженность составляет несколько десятков метров, и в ночное время суток данный участок никак не освещен, что создает неудобства для жителей.

"Агроном" проводит работу своей техникой, убираются все заросли. На все эти действия у акционерного общества есть предписание, то есть работы проводятся законно. В конце концов данные перемены пойдут только на пользу улице, так как вопрос об облагораживании этой территории назревал давно. Неудобства могут возникнуть только у тех жителей, которые успели за многие годы разместить на участках перед полями свои мелкие хозяйства: огороды, загоны для домашнего скота и прочее.