Массовые обращения по выплатам детских пособий. Ответ соцзащиты

За новогодние выходные в социальных сетях «РВС» пришла масса вопросов о получении детских пособий. Родители и сейчас регулярно интересуются, когда будут выплачивать за январь.

«Сколько можно? Деньги небольшие, а выплачивают с трудом. Поверьте, я не одна такая», - возмущена одна из подписчиц.

В инстаграм «РВС» мы провели опрос, никто в этом году ничего еще не получал.

Журналист обратилась в управление социальной защиты Динского района.

Там рассказали, что определенного графика выдачи детских пособий нет.

«За 2019 год все закрыли. По закону, выплата производится с 1 по 26 числа текущего месяца, поэтому ничего не задерживаем. Как поступает финансирование, сразу выплачиваем. В этом году работаем только с 9 числа, третий день, федеральных денег еще не поступало. Краевые денежные средства уже начали отправлять, да, федеральных пока не было», - прокомментировали там.

Как отметили специалисты, задержки, которые иногда возникают, зависят не от районного управления социальной защиты. Они выдают детские пособия, как только появляются деньги.