Мать истязала полуторагодовалого ребенка-инвалида

По социальным сетям распространилось видео, на котором запечатлено, как мать бьет своего маленького ребенка, сидящего в кроватке, по голове и телу. Затем бьет его во время кормления по лицу.

В одном из инстаграм-аккаунтов подписано, что все происходит в поселке Бор Назаровского района, а малыш, которого истязает мама, болен ДЦП.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия уже прокомментировали ситуацию.

По предварительным данным, 28-летняя мать полуторагодовалого ребенка-инвалида неоднократно избивала и морила его голодом. По словам соседей, женщина и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни. Об этом не раз сообщали в полицию.

На горе-мать уже возбудили уголовное дело по статье "Истязание малолетнего". Сейчас решается вопрос о задержании женщины.