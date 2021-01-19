Материнский капитал. Изменения в программе в 2021 году

О них рассказали в управлении Пенсионного фонда РФ в Динском районе.

Маткапитал повысили

С января его проиндексировали на 3,7 %. Распространилось это на все суммы, выплачиваемые в зависимости от количества детей.

На первого ребенка маткапитал увеличен на 17,3 тыс. рублей и с нового года составляет 483 881,83 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, на второго ребенка появился с 2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 431,83 рубля.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, тоже были проиндексированы в январе.

Сроки получения и использования маткапитала сократили

Оформление и распоряжение материнским капиталом теперь происходит быстрее. На выдачу соответствующего сертификата отводится не больше 5 рабочих дней вместо прежних 15. На рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше 10 рабочих дней вместо одного месяца.

«В отдельных случаях новые сроки по программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение 15 рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение 20 рабочих дней», – отметили в ПФР.

После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно.

Упростилась и процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Важно: такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Территориальные органы ПФР сами запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всей стране.

Ежемесячная выплата из материнского капитала увеличилась

Теперь размер суммы, которая ежемесячно выплачивается некоторым семьям из материнского капитала, – 11114 рублей.

Ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Исходя из краевого прожиточного минимума на 2021 год эта планка установлена на уровне 24 596 рублей.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с эпидемиологической обстановкой упрощен порядк оформления и продления выплат. Все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.