Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

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10 часов назад Газета РВСДинской районМатеринский капиталМатеринский капитал 2020МаткапиталМаткапитал на ремонтНовости Динского районаРемонт маткапитал

Идея принадлежит Общероссийскому народному фронту, в скором времени они направят предложение в правительство. Его уже готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.

В данный момент материнский капитал можно направить на ипотеку, но не всем нужно новое жилье. В основном люди желают улучшить уже существующий дом или квартиру.

“Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально”, – передают “Известия” слова руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, члена Общественной палаты Юлии Зимовой.

Перед тем как озвучить это предложение, ОНФ проводил мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей.

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