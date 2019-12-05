Маткапитал на 3-го ребенка. Как получить? На что можно потратить?

Деньги лишними не бывают. Тем более, если они положены по закону. В Краснодарском крае действует государственная программа* по выплате материнского (семейного) капитала для кубанских семей, в которых после 1 января 2011 года появился третий ребенок.

Чтобы узнать, как местные жители могут оформить выплату и кому она положена, журналист «РВС» поговорила с руководителем управления социальной защиты населения Динского района Галиной Меркуловой.

- Кто имеет право получить региональный маткапитал?

- Право на получение меры социальной поддержки в виде материнского (семейного) капитала возникает у граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено на территории Краснодарского края, при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, и относящихся к следующим категориям:

женщина, имеющая российское гражданство, родившая или усыновившая третьего ребенка в период с 1 января 2011;

мужчина – гражданин Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем третьего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу после 1 января 2011 года;

отец или усыновитель ребенка, независимо от наличия гражданства Российской Федерации, в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей или усыновившей детей, вследствие например, смерти, лишения ее родительских прав в отношении ребенка, который дал право на получение материнского капитала и другого;

несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, если у отца или усыновителя или женщины, которые являются единственным родителем или усыновителем, прекратились права на дополнительные меры государственной поддержки.

- Какая сумма регионального маткапитала?

- Размер материнского капитала с 1 января 2019 года - 124607 руб.

- Имеет ли значение возраст старших детей? Если кто-то из них был совершеннолетним на момент появления третьего ребенка, положен ли семье маткапитал?

- В соответствии с Законом Краснодарского края* многодетной признается семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (при обучении детей в общеобразовательных организациях и в государственных образовательных организациях по очной форме на бюджетной основе – до 23 лет).

Таким образом, возраст и статус (учится – не учится) старшего ребенка (детей) учитывается при определении права на краевой материнский (семейный) капитал.

- На какие цели можно использовать материнский капитал в Краснодарском крае?

- Средствами материнского (семейного) капитала можно распорядиться по трем направлениям.

Первое — улучшение жилищных условий семьи , в том числе:

приобретение жилого помещения;

строительство объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением подрядной организации;

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения организации-подрядчика;

Фото: tipstops.ru

компенсация затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства;

уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным;

участие в долевом строительстве;

платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелица уведомления либо супруг является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

Условие: приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Краснодарского края.

Договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения владелица уведомления или ее супруг должны заключить с одной из организаций, являющейся:

кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности деятельности и микрофинансовых организациях»;

кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;

организацией, которая осуществляет предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Фото: yandex.by



Средства материнского капитала можно направить на приобретение или строительство жилого помещения и в том случае, если это осуществляет супруг, состоящий в зарегистрированном браке с владелицей уведомления на материнский (семейный) капитал. Нужно будет предоставить свидетельство о браке.

Во всех случаях использования материнского капитала для улучшения жилищных условий семьи необходимо нотариально засвидетельствованное письменное обязательство лица, являющегося стороной договора, оформить приобретенное или построенное жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи.





Второе направление - образование детей , в том числе:

оплата образовательных услуг, которые оказывают учебные учреждения, имеющие государственную аккредитацию;

оплата содержания ребенка в образовательном учреждении;

Условие: на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 23 лет. Образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.





Третье направление - на газификацию жилого помещения (домовладения) на территории Краснодарского края.

Если вы планируете направить маткапитал на газификацию жилого объекта, который принадлежит кому-то из супругов (общая собственность), расположенного в Краснодарском крае, то необходимо предоставить следующие документы:

копию договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения;

копию договора подряда о выполнении работ по проектированию сети газопотребления жилого помещения (домовладения), которое подключается к сети газораспределения (в случае заключения договора);

копию договора подряда о выполнении работ по созданию сети газопотребления жилого помещения (домовладения), которое подключается к сети газораспределения (в случае заключения договора).

Фото: promdevelop.ru

- Можно ли использовать региональный материнский капитал на несколько целей?

- Средства материнского капитала можно разделить. Например, часть направить на образование детей, другую – на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения организации-подрядчика. Также можно использовать материнский капитал частично, а распоряжение оставшейся частью отложить на более поздний период.

- Когда можно потратить материнский капитал?

- В текущем году распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее, чем по истечении 3 лет со дня рождения или усыновления третьего ребенка. Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно подать в управление социальной защиты населения по месту жительства в любое время через 3 года после рождения или усыновления третьего ребенка.

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Закон Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» в части установления срока обращения о распоряжении краевым материнским (семейным) капиталом:

распорядиться материнским капиталом можно будет до истечения 3 лет со дня рождения или усыновления третьего ребенка в случае направления средств материнского капитала на:

уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной защиты населения в Динском районе по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55 (тел. 6-16-39, 6-16-40).





* Закон Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».