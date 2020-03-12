Маткапитал: нововведения и условия в 2020 году

1 марта Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.

Об основных положениях “РВС” рассказали в управлении Пенсионного фонда РФ в Динском районе. Главные изменения:

увеличение суммы государственной поддержки семей;

новые возможности использования материнского капитала;

более простое и удобное распоряжение средствами;

продление срока действия программы.

Обо всем по порядку.

За первого ребенка теперь тоже положен маткапитал

В принятом законе программа материнского семейного капитала (МСК) предусматривает и выплаты за первого ребенка. Один из важных критериев – дочь или сын должны родиться или быть усыновленными с 1 января 2020 года. Размер капитала – 466617 рублей.

За второго ребенка сумма маткапитала увеличилась

Если в 2020 году в семье родился второй ребенок, сумма материнского капитала составляет 616617 рублей. Такой размер капитала полагается за третьего, четвертого и последующего ребенка, рожденного или усыновленного в этом году, если до этого у семьи не было права на его получение (например, если первые два ребенка появились до 2007 года – когда программы маткапитала еще не существовало).

В 2021 году сроки оформления маткапитала и распоряжения сократятся

В 2021 году на выдачу сертификата МСК будет отводиться не больше 5 рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше 10 рабочих дней.

Если информацию понадобится запросить в других ведомствах, срок может продлиться до 15-20 рабочих дней.

До конца 2020 года действуют существующие сроки. Оформление сертификата – 15 рабочих дней, рассмотрение заявления семьи о распоряжении средствами – месяц.

“На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня оказывает соответствующие госуслуги в ускоренном режиме”, – сообщили в районном Пенсионном фонде.

Сертификат МСК начнут выдавать проактивно

С середины апреля Пенсионный фонд будет оформлять сертификаты автоматически после появления ребенка. К распоряжению средств семья может приступить, не обращаясь за ним. Сведения в ПФР о рождении ребенка будут поступать от загса.

“В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра загс и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях”, – рассказали в Пенсионном фонде Динского района.

Об оформлении сертификата можно узнать в личном кабинете мамы, на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители.

Направлять маткапитал на оплату кредита можно будет только через банки

Самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Направлять материнский капитал на погашение кредитов можно будет оперативнее. Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

“Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России”, – уточнили в организации.

Маткапитал может быть вложен в строительство домов на садовых участках

“Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья”, – пояснили в районном ПФР.

Программу маткапитала продлили

На пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

Напомним, о нововведениях в программе материнского капитала впервые сообщил Владимир Путин в январе 2020 года в своем послании Федеральному собранию.