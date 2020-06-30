Мечта 29-летнего Никиты – встать на ноги
29-летний Никита Колесник из Иркутска обращается во всевозможные группы в соцсетях, СМИ, чтобы рассказать свою историю и получить шанс на полноценную жизнь. Практически 6 лет он прикован к инвалидной коляске. Виной всему ДТП, которое произошло 20 июля 2014 года. Результат – перелом позвоночника (шейный отдел), сдавление спинного мозга.
«Сломал позвоночник в шейном отделе, в результате чего у меня парализовало большую часть тела, в том числе и руки. Первые годы после травмы были самыми тяжелыми. Я был вынужден адаптироваться как морально, так и физически к различным условиям дальнейшей жизни. Мне предстояло заново все переосмыслить, расставить свои жизненные приоритеты, поставить цель и понять, к чему стремиться дальше, задав себе вопрос: чего я хочу от жизни? Но все трудности в жизни делали меня только сильнее, закаляя характер и заставляя искать во всем плюсы. Я такой человек, который привык двигаться вперед, несмотря на обстоятельства и не зацикливаясь на проблемах, и стараюсь постоянно самосовершенствоваться.
Конечно же, на протяжении всех этих лет после травмы на моем нелегком жизненном пути появлялось немало добрых людей, которые помогли мне в том или ином виде. Всегда в ответ на помощь меня посещало чувство долга перед этими людьми и обществом в целом. Теперь я в некотором роде просто обязан на добро сделать добрые дела и принести социуму свою пользу, встав на ноги!» – пишет о себе Никита.
По его словам, в реабилитационном центре «Три сестры» (Московская область) дают шанс, что он может встать на ноги. Сумма реабилитации – 441000 руб. Каждые 10, 20, 50, 100 рублей дают надежду приблизиться к мечте!
Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка 4276 1810 0245 9193
Мобильный банк 8 (914) 873-80-10
Карта Сбербанка привязана к телефону Колесник Ирины Алексеевны (мама Никиты).
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