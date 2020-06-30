Мечта 29-летнего Никиты – встать на ноги

29-летний Никита Колесник из Иркутска обращается во всевозможные группы в соцсетях, СМИ, чтобы рассказать свою историю и получить шанс на полноценную жизнь. Практически 6 лет он прикован к инвалидной коляске. Виной всему ДТП, которое произошло 20 июля 2014 года. Результат – перелом позвоночника (шейный отдел), сдавление спинного мозга.

«Сломал позвоночник в шейном отделе, в результа­те чего у меня парал­изовало большую часть тела, в том числе и руки. Первые годы после травмы были са­мыми тяжелыми. Я был вынужден адаптироваться как морально, так и физически к раз­личным условиям даль­нейшей жизни. Мне предстояло заново все переосмыслить, расст­авить свои жизненные приоритеты, постави­ть цель и понять, к чему стремиться дальш­е, задав себе вопрос: чего я хочу от жи­зни? Но все трудно­сти в жизни делали меня только сильнее, закаляя характер и заставляя искать во всем плюсы. Я такой человек, который привык двигаться впере­д, несмотря на обсто­ятельства и не заци­кливаясь на проблемах, и стараюсь постоянно самосовершенствоват­ься.

Конечно же, на протя­жении всех этих лет после травмы на моем нелегком жизненном пути появлялось нема­ло добрых людей, кот­орые помогли мне в том или ином виде. Вс­егда в ответ на помощь меня посещало чув­ство долга перед эти­ми людьми и обществом в целом. Теперь я в некотором роде про­сто обязан на добро сделать добрые дела и принести социуму свою пользу, встав на ноги!» – пишет о себе Никита.





По его словам, в реабилитационном центре «Три сестры» (Московская область) дают шанс, что он может встать на ноги. Сумма реабилитации – 441000 руб. Каждые 10, 20, 50, 100 рублей дают надежду приблизиться к мечте!

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка 4276 1810 0245 9193

Мобильный банк 8 (914) 873-80-10





Карта Сбербанка привязана к телефону Колесник Ирины Алексеевны (мама Никиты).

@help_nikita_kolesnik