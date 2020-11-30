Мечта Александра – машина на пульте управления с большими колесами

10-летний Александр Походня стал восьмым участником новогодней акции «РВС». У него умственная отсталость с поведенческими особенностями.

Саша – мальчик не стеснительный, сам встретил журналиста, активно участвовал в беседе. Ребенок приемный.

Как рассказала мама Елена, Александр появился в семье, когда ему было 6 лет. У него есть 5-летний братик Рома и 7-летняя сестренка Рита, которые живут с ним.

«Когда мы брали деток, нам сказали, что все они здоровы. Я сама психолог по образованию, начала у него спрашивать, какого цвета солнышко и другие природные явления, у него все было синего цвета. Боялась, что это нехорошие признаки. Пошли к неврологу, там определили синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а потом, когда попали к психиатру, сказали, что это умственная отсталость с психическими нарушениями», – рассказала приемная мама Лена.

По ее словам, от чего это случилось, не ясно, это может быть как наследственность, а могут и не очень хорошие социальные условия, в которых мальчик проживал ранее.

Саша учится индивидуально, так как диагноз проявляется в его импульсивности, агрессии, время от времени он принимает серьезные препараты и проходит лечение в психиатрических больницах. Каким он будет в будущем, врачи, как поясняет приемная мама, разводят руками, не ставя никаких прогнозов.

«Когда поступаем в больницу, его одевают в пижаму. Она снимается с ребенка только тогда, когда стабилизируется поведение. Приезжаю через неделю, он в ней, приезжаю еще через семь дней, ситуация не меняется. Так было в разных городах, где мы лежали на лечении. Поэтому врачи конкретно о его здоровье в дальнейшем ничего не сообщают», – пояснила Елена.

Она рассказала, что Саша разный. Временами очень добрый, любит животных, у него есть овчарка, с которой он гуляет. Если у него проявляется агрессия, семья старается его быстро приласкать, обнять, дать препараты. Приемная мама отмечает, что больше помогает любовь.

С братом и сестрой у него отличные отношения, он всегда защищает маленького Рому и следит за его безопасностью.

Саша посещает кружок судомоделирования.

«Уже второй год ходит к Олегу Васильевичу, за что мы ему очень благодарны. Это единственное место, где он занимается с детками. У преподавателя есть опыт и разрешение работы с таким ребенком. Саше очень интересно изобретать руками. Все, что касается умственной работы (чтение, математика), его выводит. Но если необходимо сделать что-то руками, то он такие конструкции может сделать, даже без инструкции. Уже создавал самолеты, корабль, маленький скейтборд. Ему это интересно», – поделилась мама.

Саша рассказал, что любит играть с роботами, машинками и динозаврами, смотреть мультфильмы и танцевать.

На вопрос журналиста о том, кем он хочет стать в будущем, ответил, что мечтает ухаживать за животными.

На Новый год Деду Морозу и Снегурочке он загадал монстр-трак «Мегалодон» – это машина на пульте управления с большими колесами.

Если вы хотите сделать подарок мальчику, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону

8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.