Медаль “Родительская доблесть”: условия и этапы

“Как многодетной семье получить медаль “Родительская доблесть” и денежное поощрение? Ведь на Кубани уже многих наградили”, – с таким сообщением обратилась в “РВС” одна из читательниц.

Подробнее об этапах и условиях журналисту рассказала заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Динской район Оксана Ткачева.

Что учитывается при рассмотрении кандидатуры?

Вот основные критерии, которые она отметила.

Семья воспитала четырех и более детей.

Третьему ребенку на момент подачи заявки должно быть не менее 10 лет.

Семья должна проживать на территории Краснодарского края не менее 5 лет.

Родители (усыновители) и их дети должны активно участвовать в общественной жизни муниципального образования и Краснодарского края, дети – иметь достижения регионального и (или) всероссийского и (или) международного уровней в одном или нескольких видах деятельности (учебной, творческой, спортивной, трудовой и иных).

Родители и дети образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, имеют благоприятный психологический климат в семье.

Один из родителей должен быть официально трудоустроен либо являться индивидуальным предпринимателем и иметь при этом не менее 5 лет непрерывного трудового стажа.

Кандидаты не имеют никаких задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Один из важных критериев – отсутствие судимости и уголовного преследования.

Более подробно с положением можно ознакомиться в постановлении Вениамина Кондратьева*.

С 6 февраля в учреждение медали “Родительская доблесть” внесены изменения.

Какова сумма денежного поощрения?

Оксана Ткачева рассказала, что с этого года семье, которую наградят медалью, выплатят единовременное денежное поощрение в сумме 1 млн 149 тыс. 426 руб.

Как стать участником?

“В Краснодарском крае 44 муниципальных образования. Ежегодно от каждого муниципалитета выдвигается одна семья”, – рассказала специалист.

Она поэтапно объяснила, как семье стать кандидатом на медаль “Родительская доблесть”.

В Динском районе 10 сельских поселений. Каждое из них в начале года представляет претендентов на медаль «Родительская доблесть» в администрацию муниципалитета. То есть желающей стать участником семье необходимо в первую очередь обратиться с заявлением в общий отдел администрации сельского поселения, в котором она проживает. Администрация сельского поселения предоставляет характеристику на семью и правоустанавливающие документы в администрацию Динского района. Есть комиссия, которая рассматривает кандидатуры. Из 10 кандидатур выбирается только одна, которая будет представлять район в текущем году. Управление по вопросам семьи и детства муниципалитета начинает работать с этой семьей. Собираются все необходимые документы: паспорта, свидетельства, справки, подтверждающие отсутствие судимости, отсутствие задолженностей по налогам и сборам, дипломы об образовании, наградные документы и другие. Запрашиваются фотографии или видеозаписи для презентации или ролика. Когда пакет документов сформирован, он направляется в Министерство труда и социального развития Краснодарского края. Назначается определенный день, в этом году ориентировочно 20-25 марта. Из каждого муниципалитета на совещание приезжают начальники управлений по вопросам семьи и детства или их заместители и представляют кандидатуры награждаемых семей. Комиссия совещается и из 44 кандидатур отбирает ориентировочно 15-20. Направляет их документы в администрацию Краснодарского края. Там тоже есть специальная комиссия, которая ознакамливается с семьями и рассматривает пакеты документов. По практике прошлых лет, она выбирает 10-14 претендентов, которым вручаются медаль Краснодарского края “Родительская доблесть” и денежное вознаграждение.

“За последние 5 лет Динской район входил в список награжденных два раза. Одни из победителей – семья Черепановых, на тот момент у них было 9 детей, сейчас уже 10”, – рассказала Оксана Ткачева.

Как проходит награждение?

В День Петра и Февронии Муромских на концертном мероприятии победителей награждает Вениамин Кондратьев, на сцене он вручает медаль. Денежное поощрение перечисляется на расчетный счет.

Можно ли еще поучаствовать в 2020 году?

Отбор кандидатур проводится раз в год. Принять участие можно уже в следующем году, так как семьи-кандидаты формируются в январе-феврале. Но желающие могут уже сейчас подать заявку в сельском поселении по месту жительства, чтобы в будущем году попытаться пройти конкурсный отбор.

*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.02.2020 г. № 67 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2010 г. № 1200 "Об учреждении медали Краснодарского края "Родительская доблесть".