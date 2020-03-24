Медики разыскали семейную пару, которая не стала самоизолироваться

Недавно “РВС” писала о семейной паре, которая в марте вернулась из Франции, но не ушла на самоизоляцию.

Тогда ни в списках медицинской организации, ни Роспотребнадзора эти люди не числились. С “РВС” они также не пошли на контакт.

Как сообщили журналисту в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах, медицинская служба Динского района разыскала эту семейную пару. Сейчас они находятся под мед. наблюдением и уже внесены в реестр как медучреждения, так и самого Роспотребнадзора.