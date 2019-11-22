Медосмотр для водителей. Нововведения отложили до 2020 года

Сегодня, 22 ноября, должен был вступить в силу новый порядок медосвидетельствования действующих и будущих водителей. В итоге стоимость медкомиссии должна была вырасти на порядок.

Вчера, 21 ноября, в Динской районной поликлинике в 13 часов дня очередь составляла более 300 человек. Чтобы не потерять, кто за кем стоит, завели списки. Люди хотели успеть пройти медкомиссию до вступления в силу новых поправок. В этот же вечер стало известно: 22 ноября новые цены не введут.

Сегодня, 22 ноября, администрация ГБУЗ «Динская центральная районная больница» сообщила, что изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

«Ранее в средствах массовой информации говорилось, что с 22 ноября 2019 года должны были вступить изменения в правила выдачи медицинских справок водителей. Именно к этому и готовились водители, которые 20 и 21 ноября 2019 года выстроились в огромную очередь в поликлинике для получения справок по старым правилам и по старым ценам. В Министерстве здравоохранения РФ решили перенести нововведение на 1 июля 2020 года. Основная цель переноса, как заявлено, состоит в том, чтобы проанализировать методы проведения анализов и найти более бюджетные варианты», - объяснили в медучреждении.

В настоящее время медицинская экспертная комиссия в Динской поликлинике работает в соответствии с ранее утвержденным порядком. Необходимости проведения каких-либо дополнительных обследований нет. График работы комиссии тоже остался без изменений: вторник и четверг - с 15.00 до 17.00, суббота - с 9.00 до 11.00.

Справка

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2019 года № 942н внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года № 344н, в котором прописан порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). В частности, пункт 8 приказа (определение наличия психоактивных веществ в моче) и пункт 9 приказа (качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови).