Мероприятия

Появился план антинаркотических мероприятий в Динском районе на август этого года:

Станица Динская





Урок нравственности «Сохраним себя для здоровой жизни».

1 августа, 10:00.

Детская библиотека,ул. Красная, 88.

Организатор — отдел культуры.





Спортивное мероприятие «Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься!».

6 августа, 10:00.

Парк культуры и отдыха.

Организатор — отдел культуры.





Акция «Быть здоровым модно!».

13 августа.

БУК «Межпоселенческая библиотека», ул. Красная, 72.

Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.





Спортивная эстафета «Мой выбор - здоровье».

28 августа, 10:00.

БОУ СОШ №2, ул. Мира, 2.

Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.





Станица Воронцовская





Просмотр фильма «Береги здоровье смолоду».

23 августа, в 11:00.

БОУ СОШ №39, ул. Красная, 6.

Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.





Поселок Южный





Игровая программа «Наш девиз - три «С» или Спорт, Сила, Скорость».

20 августа, 16:00.

Спортивная площадка около Дома культуры, ул. Советская, 31.

Организатор — отдел культуры.







Станица Новотитаровская







Развлекательная программа «Здоровым быть здорово!».

23 августа.

Центральный парк.

Организатор — отдел культуры.







Станица Васюринская





Беседа с дьяконом храма Успения Пресвятой Богородицы ст. Васюринской, отцом Евгением на тему «Вредные привычки: что за этим стоит. Преимущества здорового образа жизни».

8 августа, в 10:00.

БОУ СОШ №14, ул. Западная, 59.

Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.





Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

13 августа.

Центральный парк культуры и отдыха.

Организатор — отдел физической культуры и спорта станицы.





Поселок Агроном







Музыкально-развлекательное мероприятие «Фестиваль красок».

25 августа.

Дом культуры, ул. Почтовая, 1.

Организатор — отдел культуры.