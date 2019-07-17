Мероприятия "Антинарко" в Динском районе. Что? Где? Когда?
Появился план антинаркотических мероприятий в Динском районе на август этого года:
Станица Динская
Урок нравственности «Сохраним себя для здоровой жизни».
1 августа, 10:00.
Детская библиотека,ул. Красная, 88.
Организатор — отдел культуры.
Спортивное мероприятие «Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься!».
6 августа, 10:00.
Парк культуры и отдыха.
Организатор — отдел культуры.
Акция «Быть здоровым модно!».
13 августа.
БУК «Межпоселенческая библиотека», ул. Красная, 72.
Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.
Спортивная эстафета «Мой выбор - здоровье».
28 августа, 10:00.
БОУ СОШ №2, ул. Мира, 2.
Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.
Станица Воронцовская
Просмотр фильма «Береги здоровье смолоду».
23 августа, в 11:00.
БОУ СОШ №39, ул. Красная, 6.
Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.
Поселок Южный
Игровая программа «Наш девиз - три «С» или Спорт, Сила, Скорость».
20 августа, 16:00.
Спортивная площадка около Дома культуры, ул. Советская, 31.
Организатор — отдел культуры.
Станица Новотитаровская
Развлекательная программа «Здоровым быть здорово!».
23 августа.
Центральный парк.
Организатор — отдел культуры.
Станица Васюринская
Беседа с дьяконом храма Успения Пресвятой Богородицы ст. Васюринской, отцом Евгением на тему «Вредные привычки: что за этим стоит. Преимущества здорового образа жизни».
8 августа, в 10:00.
БОУ СОШ №14, ул. Западная, 59.
Организатор — Управление образования и отдела по делам молодежи.
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
13 августа.
Центральный парк культуры и отдыха.
Организатор — отдел физической культуры и спорта станицы.
Поселок Агроном
Музыкально-развлекательное мероприятие «Фестиваль красок».
25 августа.
Дом культуры, ул. Почтовая, 1.
Организатор — отдел культуры.
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