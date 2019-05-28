Мероприятие для советских офицеров было на грани срыва?

4 мая 2019 года Динским отделением Кубанского «Союза Советских офицеров» было проведено торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщает в письме председатель Динского отделения Кубанского «Союза Советских офицеров» Валерий Ишутин, поселенческая администрация «чинила препятствия, выразившиеся в нежелании выделения места для проведения данного мероприятия, оказания помощи в организации концерта художественной самодеятельности для участников этого торжества».

Обратившийся утверждает, что 1 мая администрация Динского сельского поселения сообщила: в праздничные дни ДК сахарного завода будет закрыт на капитальный ремонт, «который начался после проведения торжественного мероприятия».

«После принятых организационных мер глава Динского района разрешил проведение мероприятия в ДК сахарного завода. Однако руководитель художественной самодеятельности, который готовил праздничный концерт, неожиданно был задействован в это же время на другом мероприятии — выставке собак германской породы. Тем самым праздничный концерт был сорван и пришлось обходиться своими силами», – описывает суть проблемы Валерий Ишутин.

«Хочу обратить внимание администрации района и Динского сельского поселения на то, что Динское отделение Кубанского «Союза Советских офицеров» до сих пор так и не получило ответов на письма-обращения по вопросу проведения и выделения места для данного мероприятия, хотя в соответствии с требованиями федерального закона №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» все сроки уже давно прошли».

Чтобы разобраться в ситуации, журналист связался с директором МБУК «Культурно-догусовое объединение» Динского сельского поселения Натальей Ткачевой, чтобы она рассказала о произошедшем:

«Валерий Ишутин обратился в администрацию сельского поселения всего за 1 рабочий день до проведения мероприятия. Хотя по закону заявление рассматривается до 30 дней.

Как он сообщил, на момент обращения в администрацию общественность уже была оповещена о проведении данного мероприятия.

Изначально оговаривалось только предоставление помещения — аппаратура и концертная программа, по словам Ишутина, «у них была своя».

Что касается ремонтных работ в ДК сахарного завода, то они действительно запланированы на май-июнь текущего года.

По поводу «худрука», который является на самом деле звукооператором, он был заранее закреплен за другим мероприятием — выставкой собак.

В итоге назначенное мероприятие в Комсомольском парке пошло не по сценарию, так как звукооператор в экстренном порядке был отправлен в Дом культуры для проведения мероприятия «Союза Советских офицеров», а только затем вернулся к плановому мероприятию.

Валерий Ишутин в назначенное время (понедельник, 6 мая) не явился на обговоренную встречу, чтобы заключить договор аренды зала. До сих пор мужчина на связь не выходит».

Тем не менее, как написал Валерий Ишутин, «мероприятие прошло на одном дыхании. Впервые был сделан видеодоклад о том тяжелом времени в жизни нашей страны и героическом подвиге советского народа как на фронте, так и в тылу.

В ходе проведения мероприятия некоторые ветераны были награждены памятными орденами ЦК КПРФ, медалями и грамотами Центрального Совета «Союза Советстких офицеров», которые вручал председатель Кубанского «Союза Советских офицеров» генерал-майор авиации в отставке Анатолий Топчий».

В любом случае такое важное для офицеров мероприятие состоялось. Очень хорошо, что людей, которые защищали нашу Родину, не забывают.

Дабы не повторилась подобная ситуация, нужно всем сторонам действовать согласно закону и вовремя предоставлять документы.