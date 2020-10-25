И еще раз о детских площадках. Рубрика "Нам пишут".

В станице Пластуновской открыли новую, казалось бы, гуляй и радуйся... Но тут обозначилась проблема, хорошо знакомая динчанам, гуляющим в Комсомольском парке с маленькими детьми.

"В шоке от детей в возрасте 12-15 лет, – написала нам местная жительница. – Носятся как кони, забираются ногами сверху по горкам, качели на пружине, того и гляди сломаются под их весом.

Я не выдержала, пошла к ним, говорю, что вы делаете? Зачем ломаете? Вы так носитесь наверху, что маленькие дети не могут туда подняться. Одного мальчика где-то до 3 лет столкнули прямо с лестницы.

Говорю, идите туда, где тренажеры, лучше пресс качайте. Качели трещат под ними.

Начала их снимать, они заметили, начали уходить, кто прятаться, в общем, минут через 10 все они ушли.

Мне жалко и обидно на это смотреть. Каких-то дежурных туда надо, иначе через неделю все переломают.

В прошлый раз пришла с детьми 2 и 7 лет, теперь пришла с одной 7 лет, потому что боюсь за младшего, собьют просто с ног.

Нет никаких запрещающих или разъясняющих табличек.

Взрослые ведут себя не лучше. Мужчина на фото в синей майке курил прямо на площадке.

Если выложите, буду благодарна, может, люди задумаются. А родители проведут беседы со своими детьми".

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