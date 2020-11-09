Мы сделали запрос в администрацию Васюринского сельского поселения. В ведомстве рассказали следующее.

Будет ли освещение?

Благоустраивают территорию станицы в рамках муниципальной программы “Благоустройство территории Васюринского сельского поселения”.

“Исходя из принципов разумности и целесообразности первоначально благоустраиваются густонаселенные районы с интенсивным движением транспорта и пешеходов”, - отмечают в госучреждении.

Там рассказали, что восточная часть Васюринской, о которой идет речь, начала осваиваться в конце 1980-х - начале 1990-х годов и до настоящего времени большая часть земельных участков на данной территории не освоена.

Согласно книгам похозяйственного учета лиц, проживающих в домовладениях, там нет, фактически на переулке находятся три недостроенных дома.

В 2019-2020 годах на Железнодорожной, Ленина, Ставского, в местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходов администрация сделала 2 км тротуаров, поблизости от переулка Хадыженского проведено около километра линий уличного освещения.

В 2020 году получены документы и установлен новый узел учета в западной части Луначарского (14-й край), а также поданы документы на рассмотрение технологической возможности увеличения протяженности уличного освещения в ее восточной части (13-й край).

Кто отвечает за тротуар?

Собственники земельных участков должны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем состоянии, которое соответствует санитарным нормам. Запрещено допущение зарастания участка и прилегающей территории сорной растительностью. Покос и прополка должны осуществляться регулярно, по мере отрастания сорной растительности, более чем на 20 см.

Фактически именно за тротуаром до переулка Хадыженского уход осуществляется работниками МКУ “Васюринское”, так как в данной части улицы Луначарского жилых домов практически не имеется.