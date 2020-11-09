Местные: "В Васюринской на окраине плохой тротуар и нет уличного света"
В редакцию “РВС” не раз обращались жители Васюринской, которые проживают на окраине станицы ближе к Усть-Лабинскому району (на 13-м краю).
Все они задавали один и тот же вопрос: когда сделают освещение и приведут в порядок тротуар по Луначарского до переулка Хадыженского?
По словам одной из местных, тротуар там уже есть, но за ним не ухаживают. Она прислала видео.
Мы сделали запрос в администрацию Васюринского сельского поселения. В ведомстве рассказали следующее.
Будет ли освещение?
Благоустраивают территорию станицы в рамках муниципальной программы “Благоустройство территории Васюринского сельского поселения”.
“Исходя из принципов разумности и целесообразности первоначально благоустраиваются густонаселенные районы с интенсивным движением транспорта и пешеходов”, - отмечают в госучреждении.
Там рассказали, что восточная часть Васюринской, о которой идет речь, начала осваиваться в конце 1980-х - начале 1990-х годов и до настоящего времени большая часть земельных участков на данной территории не освоена.
Согласно книгам похозяйственного учета лиц, проживающих в домовладениях, там нет, фактически на переулке находятся три недостроенных дома.
В 2019-2020 годах на Железнодорожной, Ленина, Ставского, в местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходов администрация сделала 2 км тротуаров, поблизости от переулка Хадыженского проведено около километра линий уличного освещения.
В 2020 году получены документы и установлен новый узел учета в западной части Луначарского (14-й край), а также поданы документы на рассмотрение технологической возможности увеличения протяженности уличного освещения в ее восточной части (13-й край).
Кто отвечает за тротуар?
Собственники земельных участков должны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем состоянии, которое соответствует санитарным нормам. Запрещено допущение зарастания участка и прилегающей территории сорной растительностью. Покос и прополка должны осуществляться регулярно, по мере отрастания сорной растительности, более чем на 20 см.
Фактически именно за тротуаром до переулка Хадыженского уход осуществляется работниками МКУ “Васюринское”, так как в данной части улицы Луначарского жилых домов практически не имеется.
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