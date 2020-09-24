Местные жители:

В поселке Агроном по улице Парковой идет стройка, которая вызвала вопросы у местных жителей.

"Что-то строится между полицейским участком и садом №26, интересно что же там будет, а то никто не знает", - пишет девушка.

Мы связались с главой администрации Мичуринского поселения Вячеславом Ивановым. Он пояснил, что там строится медицинское учреждение - офис врача общей практики. И добавил, что скоро на территории появится табличка со схемой и названием строящегося объекта.

Напомним, о том, что в поселке Агроном будут строить это учреждение глава района Евгений Пергун говорил еще в прошлом году, во время открытия офиса врача общей практики на хуторе Карла Маркса.

Наталья Бережная.