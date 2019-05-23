Местные жители: в поселке Найдорф проблемы с мобильной связью

В «РВС» обратились жители поселка Найдорф, которые, по их словам, практически отрезаны от сотовой связи и Интернета.

«Да, вышка у нас есть, но то ли она устарела, то ли сигнал сильно ослабел, непонятно. Сети практически нет. В Интернет войти мы не можем, звоним — связь прерывается, ловит только в определенных местах. Уже не знаем, к кому обратиться, чтобы проблему все-таки решили», - негодует девушка.

Как сообщили в пресс-службе МТС на Юге России, в посёлке сеть МТС работает в штатном режиме.

«Локально может наблюдаться высокая нагрузка на сеть в связи с большим количеством пользователей в часы высокой нагрузки. Посёлок включён в план модернизации и расширения сети на этот год. После проведённых работ связь улучшится», - пояснили специалисты.