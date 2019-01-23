Патриотический месячник открылся в Динском районе

Сегодня, 23 января, в Районном доме культуры состоялось торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!».

В ходе мероприятия выступили руководители района и края, вокальные и хореографические коллективы района.

В церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, духовенства, студенты и учащиеся.

С 13.00 возле Дома культуры работала полевая кухня. Все желающие могли отведать солдатской гречневой каши с тушенкой.

Там же расположилась выставка общественных и образовательных организаций района.

Всем желающим рассказывали о военной службе по контракту — как на нее поступить, преимущества, особенности и т. д.

Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы пройдет также в различных образовательных учреждениях. Сегодня в детском саду №8 станицы Динской состоялось торжественное мероприятие.

Детям рассказали о чести и доблести, объяснили, каким должны быть настоящие защитники Родины.

Воспитанники сада подготовили концертные номера и выступили перед почетными гостями.

"Воинский долг - честь и судьба!" - под таким девизом 23 января в Нововеличковском сельском поселении, в БОУ СОШ №38 совместно с МБУ «Культура» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Этот месяц будет насыщен множеством интересных мероприятий, направленных на развитие физического, духовно-нравственного, гражданско-правового воспитания: будут проведены тематические «Уроки мужества», посвященные памятным датам Российской истории. В том числе 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию освобождения города Ленинграда от блокады, акции, встречи с ветеранами, спортивные эстафеты, экскурсии в музеи, конкурс «Песни в военной шинели», конкурс рисунков, рефератов, сочинений, и многое другое.

Отдельные мероприятия будут посвящены юбилейной памятной дате – 30-летию завершения боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане и 25-летию начала операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике.