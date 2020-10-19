Металлические ограждения. За или против? Мнения жителей района

Часто, когда мы пишем о ДТП на улице Красной, в комментариях люди жалуются на металлические ограждения. По их словам, они закрывают обзор.

Так, например, после аварии с мотоциклистом 18 октября подписчики начали комментировать:

@s.budnik: Да потому что, когда выезжаешь с улицы Кирова на Красную, из-за установленных металлических ограждений ничего не видно, машину плохо видно, а тем более мотоцикл или велосипед.

@katkov_dmitrii: Уберите заборы.

@leha_k009: В точку. Эти заборы зло.

@iulia_2217: Я согласна! Абсолютно ничего не видно! Человек пострадал из-за плохой видимости.

@olgapavlova3225: Там действительно ничего не видно днем, а про ночь вообще молчу.

@golubokl: Попробуйте выехать с Кирова на Красную на низкой машинке. Ничего же не видно из-за ограждений, совсем.

В комментариях были и другие мнения:

@elenakozemyaka написала: И если бы не ограждения, эта махина рухнула на рядом стоящего пешехода! Так что убирать ничего не надо, а просто включить светофор!

Некоторые считают, что данные заборы не позволяют переходить дорогу пешеходам где попало.

Тема актуальна не только для жителей Динского района.

Сегодня, 19 октября, стало известно, что мэр Краснодара Евгений Первышов тоже против металлических конструкций. Об этом он заявил на главной городской планерке.

«Очень надеюсь, что мы прекратим практику установки этих железных заборчиков вдоль дорог. Думаю, что найдено уже техническое решение, законное решение. Мы должны уйти от их использования», – отметил глава города.

По его словам, для безопасности водителей автомобилей и пешеходов нужны другие способы, уже установленные ограждения списать будет тяжело, но и новые больше не должны появляться.

Что касается Динского района, в пресс-службе администрации муниципалитета сообщили, что подобных распоряжений не было.