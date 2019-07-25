Международный день шахмат отметили турнирами
20 июля, в Международный день шахмат в центральном парке станице Динской провели 2 турнира, посвященных этому спорту.
Первый — среди взрослых. В нем также приняли участие школьники старших классов. Второй — среди детей.
Во взрослом турнире участвовали 3 чемпиона Динского района, которые и стали победителями:
1 место: Анна Ким;
2 место: Алексей Козин;
3 место: Манас Маркарян.
Среди детей лучшими стали:
1 место: Клим Рублевский;
2 место: Максим Купцов;
3 место: Артем Меркулов.
Участники выражают благодарность директору парка Владимиру Воронину за помощь в организации и награждение победителей.
Всем участникам турниров вручили памятные значки.
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